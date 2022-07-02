مدير أمن سبها: تضرر مراقبة الخدمات المالية من أعمال التخريب

القاهرة - بوابة الوسط

تفقد مدير أمن سبها العميد أسامة عويدان مراقبة الخدمات المالية في سبها للوقوف على الأضرار التي لحقت بالمبنى والمكاتب الإدارية نتيجة قيام متظاهرين بإشعال النار في إطارات بالطرق قرب المراقبة، مما أثر على المبنى والمكاتب.

وأشارت المديرية، في بيان اليوم السبت، إلى وقوع «أعمال تخريب متعمد وإشعال النار في المراقبة بعد قيام بعض من المتظاهرين ليلة الجمعة بأعمال شغب وتخريب وإشعال النار في الإطارات في الطرق وإغلاقها وإلحاق الأضرار بالممتلكات العامة».

وأكد عويدان أن «رواتب شهر يونيو جاهزة وستحال للمصارف في أقرب وقت ممكن»، لافتًا إلى وقوع أضرار مادية في بعض المكاتب. وتحدث مدير أمن سبها عن «تجهيز صالة متكاملة في ديوان مديرية أمن سبها لموظفي مكتب مراقبة الخدمات المالية سبها لأداء أعمالهم وخدمة المواطنين حتى استكمال صيانة مبنى (الخزانة العامة)».

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وأمس الجمعة، تظاهر محتجون في سبها رفضًا للتمديد للأجسام السياسية الحالية، مطالبين بحلها والتوجه نحو إجراء الانتخابات دون مماطلة أو تأجيل؛ بالتزامن مع تظاهرات مماثلة شهدتها العاصمة طرابلس ومدينتا مصراتة وطبرق.

وهتف المشاركون في تظاهرة سبها قائلين: «لا لا للتمديد نبو برلمان جديد» مطالبين أهالي فزان بضرورة ترك السلبية والمطالبة بحقوقهم.

مسؤولون من مديرية أمن سبها خلال تفقد مقر مراقبة الخدمات المالية، 2 يوليو 2022. (مديرية الأمن)

مسؤولون من مديرية أمن سبها خلال تفقد مقر مراقبة الخدمات المالية، 2 يوليو 2022. (مديرية الأمن)

مسؤولون من مديرية أمن سبها خلال تفقد مقر مراقبة الخدمات المالية، 2 يوليو 2022. (مديرية الأمن)

مسؤولون من مديرية أمن سبها خلال تفقد مقر مراقبة الخدمات المالية، 2 يوليو 2022. (مديرية الأمن)