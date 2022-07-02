Atwasat

مدير أمن سبها: تضرر مراقبة الخدمات المالية من أعمال التخريب

القاهرة - بوابة الوسط السبت 02 يوليو 2022, 01:56 مساء
مدير أمن سبها: تضرر مراقبة الخدمات المالية من أعمال التخريب
مسؤولون من مديرية أمن سبها خلال تفقد مقر مراقبة الخدمات المالية، 2 يوليو 2022. (مديرية الأمن)
alwasat radio

تفقد مدير أمن سبها العميد أسامة عويدان مراقبة الخدمات المالية في سبها للوقوف على الأضرار التي لحقت بالمبنى والمكاتب الإدارية نتيجة قيام متظاهرين بإشعال النار في إطارات بالطرق قرب المراقبة، مما أثر على المبنى والمكاتب.

وأشارت المديرية، في بيان اليوم السبت، إلى وقوع «أعمال تخريب متعمد وإشعال النار في المراقبة بعد قيام بعض من المتظاهرين ليلة الجمعة بأعمال شغب وتخريب وإشعال النار في الإطارات في الطرق وإغلاقها وإلحاق الأضرار بالممتلكات العامة».

وأكد عويدان أن «رواتب شهر يونيو جاهزة وستحال للمصارف في أقرب وقت ممكن»، لافتًا إلى وقوع أضرار مادية في بعض المكاتب. وتحدث مدير أمن سبها عن «تجهيز صالة متكاملة في ديوان مديرية أمن سبها لموظفي مكتب مراقبة الخدمات المالية سبها لأداء أعمالهم وخدمة المواطنين حتى استكمال صيانة مبنى (الخزانة العامة)».

- متظاهرون في سبها يرفضون التمديد للأجسام السياسية ويطالبون بالانتخابات
- شاهد.. مقر النواب بعد يوم من حرقه في مظاهرات الجمعة
- مظاهرات الغضب الليبية.. كيف رد الرئاسي ورئاسة «النواب» والدبيبة ووليامز؟

وأمس الجمعة، تظاهر محتجون في سبها رفضًا للتمديد للأجسام السياسية الحالية، مطالبين بحلها والتوجه نحو إجراء الانتخابات دون مماطلة أو تأجيل؛ بالتزامن مع تظاهرات مماثلة شهدتها العاصمة طرابلس ومدينتا مصراتة وطبرق.

وهتف المشاركون في تظاهرة سبها قائلين: «لا لا للتمديد نبو برلمان جديد» مطالبين أهالي فزان بضرورة ترك السلبية والمطالبة بحقوقهم.

 

مسؤولون من مديرية أمن سبها خلال تفقد مقر مراقبة الخدمات المالية، 2 يوليو 2022. (مديرية الأمن)
مسؤولون من مديرية أمن سبها خلال تفقد مقر مراقبة الخدمات المالية، 2 يوليو 2022. (مديرية الأمن)
مسؤولون من مديرية أمن سبها خلال تفقد مقر مراقبة الخدمات المالية، 2 يوليو 2022. (مديرية الأمن)
مسؤولون من مديرية أمن سبها خلال تفقد مقر مراقبة الخدمات المالية، 2 يوليو 2022. (مديرية الأمن)
مسؤولون من مديرية أمن سبها خلال تفقد مقر مراقبة الخدمات المالية، 2 يوليو 2022. (مديرية الأمن)
مسؤولون من مديرية أمن سبها خلال تفقد مقر مراقبة الخدمات المالية، 2 يوليو 2022. (مديرية الأمن)
مسؤولون من مديرية أمن سبها خلال تفقد مقر مراقبة الخدمات المالية، 2 يوليو 2022. (مديرية الأمن)
مسؤولون من مديرية أمن سبها خلال تفقد مقر مراقبة الخدمات المالية، 2 يوليو 2022. (مديرية الأمن)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«أفريكوم» تحذر من تصاعد نشاط المتطرفين و«فاغنر» في منطقة الساحل

«أفريكوم» تحذر من تصاعد نشاط المتطرفين و«فاغنر» في منطقة الساحل
منظمة الصحة العالمية تدعو أوروبا لتحرك «عاجل» للحد من تزايد المصابين بجدري القرود

منظمة الصحة العالمية تدعو أوروبا لتحرك «عاجل» للحد من تزايد المصابين بجدري ...
انتهت عبر «WTV».. مباراة «الظهرة 1 - 3 الخمس» في الدوري الممتاز

انتهت عبر «WTV».. مباراة «الظهرة 1 - 3 الخمس» في الدوري الممتاز
بعد غياب.. التحكيم العربي يعود لإدارة مباريات الدوري الليبي في مرحلة التتويج

بعد غياب.. التحكيم العربي يعود لإدارة مباريات الدوري الليبي في مرحلة التتويج
4 شركات صينية تشتري 292 طائرة «إيرباص» مقابل 37 مليار دولار

4 شركات صينية تشتري 292 طائرة «إيرباص» مقابل 37 مليار دولار
الدكتور الطاهر الثابت: لا أضيع فرصة للتصوير حتى أجمع أكبر تنوع للفراشات الليبية

الدكتور الطاهر الثابت: لا أضيع فرصة للتصوير حتى أجمع أكبر تنوع للفراشات الليبية
كاركاتير خيري - رحيل الموسيقار علي ماهر

كاركاتير خيري - رحيل الموسيقار علي ماهر
ألمانيا تسجل أكثر من ألف إصابة بجدري القرود

ألمانيا تسجل أكثر من ألف إصابة بجدري القرود
دستور جديد في تونس يمنح رئيس الجمهورية صلاحيات واسعة

دستور جديد في تونس يمنح رئيس الجمهورية صلاحيات واسعة
مواجهات قوية لتحديد بطل الدوري

مواجهات قوية لتحديد بطل الدوري
رحيل ملحن «بلد الطيوب» الموسيقار الليبي علي ماهر

رحيل ملحن «بلد الطيوب» الموسيقار الليبي علي ماهر
الرئيس الإندونيسي: سلمت بوتين رسالة من زيلينسكي

الرئيس الإندونيسي: سلمت بوتين رسالة من زيلينسكي
بايدن: لن أتحدث عن هذا الطلب في زيارتي للسعودية

بايدن: لن أتحدث عن هذا الطلب في زيارتي للسعودية
في العدد 345: «عقدة اللاتوافق مستمرة».. وأزمة «الكهرباء» تطيح قياداتها

في العدد 345: «عقدة اللاتوافق مستمرة».. وأزمة «الكهرباء» تطيح قياداتها
مصر تفكر في توسيع خلط الخبز بالبطاطا تزامنًا مع أزمة الغذاء العالمية

مصر تفكر في توسيع خلط الخبز بالبطاطا تزامنًا مع أزمة الغذاء العالمية
يا فاروق يا أنتيكا

يا فاروق يا أنتيكا
كاركاتير حليم - البرلمان في ليبيا

كاركاتير حليم - البرلمان في ليبيا
كاركاتير خيري - معاناة الليبيين مع انقطاع الكهرباء

كاركاتير خيري - معاناة الليبيين مع انقطاع الكهرباء
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
إصابة شخص في حادث سير على الأقدام بطريق الشط
إصابة شخص في حادث سير على الأقدام بطريق الشط
ليبيا تشارك في مناورات «فينيكس إكسبرس 22» بجانب 11 دولة «حليفة»
ليبيا تشارك في مناورات «فينيكس إكسبرس 22» بجانب 11 دولة «حليفة»
«الشؤون الاجتماعية» تعلن تفاصيل صرف منحة الزوجة والبنات
«الشؤون الاجتماعية» تعلن تفاصيل صرف منحة الزوجة والبنات
خطة توحيد المركزي في لقاء الكبير مع محافظ بنك إنجلترا
خطة توحيد المركزي في لقاء الكبير مع محافظ بنك إنجلترا
مدير شركة الكهرباء: محطة مصراتة تعود للخدمة اليوم
مدير شركة الكهرباء: محطة مصراتة تعود للخدمة اليوم
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
«جريمة شرف».. أب يقتل ابنته في بنغازي
«جريمة شرف».. أب يقتل ابنته في بنغازي...
باشاغا يكشف تفاصيل المفاوضات مع المجموعات المسلحة في طرابلس
باشاغا يكشف تفاصيل المفاوضات مع المجموعات المسلحة في طرابلس...
الدبيبة يعتمد جدول المرتبات الموحد
الدبيبة يعتمد جدول المرتبات الموحد...
محمد بن إسماعيل يتحدث عن خطة الـ30 يوما المقبلة لإدارة قطاع الكهرباء
محمد بن إسماعيل يتحدث عن خطة الـ30 يوما المقبلة لإدارة قطاع ......
النيابة العامة تكشف ملابسات تحرير الطفل مصطفى البركولي
النيابة العامة تكشف ملابسات تحرير الطفل مصطفى البركولي...
المزيد
الصحة تنفي تسجيل أي حالة وفاة بين المتظاهرين
الصحة تنفي تسجيل أي حالة وفاة بين المتظاهرين...
مدير أمن سبها: تضرر مراقبة الخدمات المالية من أعمال التخريب
مدير أمن سبها: تضرر مراقبة الخدمات المالية من أعمال التخريب...
سفير الاتحاد الأوروبي عن مظاهرات الجمعة: الليبيون يريدون التغيير من خلال الانتخابات
سفير الاتحاد الأوروبي عن مظاهرات الجمعة: الليبيون يريدون ......
مدير شركة الكهرباء: محطة مصراتة تعود للخدمة اليوم
مدير شركة الكهرباء: محطة مصراتة تعود للخدمة اليوم...
خطة توحيد المركزي في لقاء الكبير مع محافظ بنك إنجلترا
خطة توحيد المركزي في لقاء الكبير مع محافظ بنك إنجلترا...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط