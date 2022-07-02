سفير الاتحاد الأوروبي عن مظاهرات الجمعة: الليبيون يريدون التغيير من خلال الانتخابات

القاهرة - بوابة الوسط

قال سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا خوسيه ساباديل، إن الاتحاد «يتابع عن كثب الأحداث في جميع أنحاء ليبيا»، وذلك تعليقًا على مظاهرات شبابية اندلعت أمس الجمعة في عدة مدن ليبية، بما فيها العاصمة طرابلس، احتجاجًا على استمرار الأزمات التي تعيشها البلاد.

وأضاف، في تغريدة عبر «تويتر» إن هذه الأحداث تؤكد «أن الناس يريدون التغيير من خلال الانتخابات، ويجب أن تسمع أصواتهم». واستدرك بالقول «يجب أن تكون الاحتجاجات بشكل سلمي وتجنب أي نوع من العنف». داعيًا إلى «ضرورة ضبط النفس بشكل خاص في ضوء الوضع الهش».

واندلعت، أمس الجمعة، تظاهرات في عدة مدن ليبية، بما فيها العاصمة طرابلس، احتجاجًا على استمرار الأزمات التي تعيشها البلاد، وعلى رأسها سوء الخدمات، وانعكاساتها على الحالة المعيشية للمواطنين، جراء الصراع الدائر على السلطة بين من يسمون بأطراف الأزمة.

- شاهد.. مقر النواب بعد يوم من حرقه في مظاهرات الجمعة

- وليامز تدعو لـ«ضبط النفس» بعد المظاهرات وتدين اقتحام مقر «النواب»

- رئاسة مجلس النواب عن حرق المقر: «جريمة» لا تمثل المتظاهرين السلميين