خطة توحيد المركزي في لقاء الكبير مع محافظ بنك إنجلترا

القاهرة - بوابة الوسط

قال المصرف المركزي، اليوم السبت، إن خطة المصرف في تحقيق أعلى معدلات الإفصاح والشفافية، ومستجدات مشروع توحيد مصرف ليبيا المركزي، وسُبل ومجالات التعاون بين البنكين، هي أبرز محاور لقاء محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير مع أندرو بايلي محافظ بنك إنجلترا في مكتبه بالعاصمة البريطانية لندن، الجمعة.

وحسب بيان صادر عن المصرف المركزي، فقد «أثنى محافظ بنك إنجلترا على الدور الفعّال الذي يقوم به مصرف ليبيا المركزي ومحافظه في تحقيق الاستدامة المالية في ظل الظروف التي تمر بها ليبيا».

ما جديد توحيد «المركزي»؟

جاء هذا اللقاء تزامنًا مع الإعلان عن تطورات مهمة في عمل المصرف المركزي في ليبيا؛ إذ طالب رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، بضرورة التقيد بأحكام قراره الخاص بقصر التعامل مع علي الحبري باعتباره المحافظ المكلف لمصرف ليبيا المركزي.

وجاء ذلك في خطاب وجهه عقيلة بتاريخ 28 يونيو الماضي إلى رئيس مجلس الوزراء، والنائب العام ومصرف ليبيا المركزي، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، ورئيس ديوان المحاسبة، ووزير المالية.