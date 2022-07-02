ليبيا تشارك في مناورات «فينيكس إكسبرس 22» بجانب 11 دولة «حليفة»

القاهرة - بوابة الوسط

شاركت ليبيا، في مناورات «فينيكس إكسبرس 22»، إلى جانب 11 دولة «حليفة»، بما فيها الولايات المتحدة الأميركية.

وقالت السفارة إن ليبيا شاركت، إلى جانب 11 دولة «حليفة وشريكة»، في مناورات فينيكس إكسبرس 22، «للعمل معًا لتعزيز الثقة بين الدول المشاركة من خلال تعزيز التفاهم والتعاون المتبادل، بحسب ما نقلت السفارة الأميركية في ليبيا عن قيادة القوات البحرية الأميركية».

مناورات «الأسد الأفريقي 2022»

وفي 20 يونيو الماضي، انطلقت مناورات «الأسد الأفريقي 2022» بالمغرب وتونس، وشاركت فيها ليبيا بصفة مراقب، فيما تضاربت المعلومات حول حقيقة مشاركة إسرائيل في التمرين العسكري الذي تشرف عليه القيادة العسكرية الأميركية في أفريقيا «أفريكوم».

وأكد الجيش المغربي، انطلاق مناورات «الأسد الأفريقي 2022»، بمشاركة 10 بلدان من القارة وخارجها، و20 ملاحظًا (مراقبًا) عسكريًا، معلنًا في بيان، أن النسخة 18 من التمرين تستمر خلال الفترة من 20 إلى 30 يونيو الجاري.

- بحضور ليبيا بصفة مراقب.. تضارب حول حقيقة مشاركة إسرائيل في «الأسد الأفريقي»

بدوره، كشف موقع «يورونيوز» الأوروبي مشاركة «أكثر من 7 آلاف جندي من عشر دول، بينها تونس وفرنسا والسنغال والمملكة المتحدة، بحضور مراقبين عسكريين من حلف شمال الأطلسي «ناتو»، فيما تحضر إسرائيل للمرة الأولى فيها» حسب المصدر ذاته.

مشاركون في مناورات «فينيكس إكسبرس 22»، (السفارة الأميركية في ليبيا)