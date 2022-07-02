إصابة شخص في حادث سير على الأقدام بطريق الشط

أعلنت مديرية أمن طرابلس، اليوم السبت، تعرُّض شخص لحادث سير بعدما صدمته سيارة بالقرب من جزيرة الميناء بطريق الشط.
وقالت المديرية في بيان، إن سائق السيارة الذي أصاب المواطن (45 عامًا) سلم نفسه للقسم لتجري إحالته إلى نيابة المرور من حيث الاختصاص.
ضبط مركبة آلية
على صعيد آخر، تمكنت دورية تابعة لقسم مرور حي الأندلس من ضبط مركبة آلية بالإشارة الضوئية النعمة. وأفادت المديرية بأن المركبة مطلوبة لقسم مرور عين زارة إثر قيامها بحادث مروري ولاذ سائق بالفرار، وجرى إحالتها لقسم مرور عين زارة من حيث الاختصاص.
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