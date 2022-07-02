إصابة شخص في حادث سير على الأقدام بطريق الشط

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت مديرية أمن طرابلس، اليوم السبت، تعرُّض شخص لحادث سير بعدما صدمته سيارة بالقرب من جزيرة الميناء بطريق الشط.

وقالت المديرية في بيان، إن سائق السيارة الذي أصاب المواطن (45 عامًا) سلم نفسه للقسم لتجري إحالته إلى نيابة المرور من حيث الاختصاص.