الأرصاد الجوية تتوقع انخفاض الحرارة بمنطقة ليبية

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تبقى درجات الحرارة مرتفعة اليوم على أغلب المناطق الغربية والجنوبية، بينما تسجل انخفاضًا تدريجيًا بدايةً من غد على مناطق الشمال الغربي خاصةً الساحلية منها.

رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب مع احتمال ظهور شبورة مائية آخر الليل والصباح الباكر على بعض المناطق الساحلية.

الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة تتحول مساء يوم الغد إلى شمالية فشمالية غربية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 33 و36 درجة مئوية على المناطق الساحلية، وبين 40 و44 درجة مئوية على مناطق الدواخل، وتسجل انخفاضًا ملحوظًا من يوم غد خاصة على المناطق الساحلية.

الخليج- سهل بنغازي حتى أمساعد - مرادة

حالة السماء: صافية مع احتمال ظهور ضباب آخر الليل والصباح الباكر على الجبل الأخضر.

الرياح: شمالية غربية إلى شمالية شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح على أغلب المناطق بين 29 و33 درجة مئوية على أغلب المناطق.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.

الرياح: شمالية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة على بعض المناطق.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 40 و45 درجة مئوية، وتسجل تراجعًا يوم الإثنين على أغلب المناطق.