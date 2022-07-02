جيش النيجر يعثر على جثث 10 مهاجرين قرب الحدود مع ليبيا

الجزائر - بوابة الوسط: عبدالرحمن أميني

أعلنت وزارة الدفاع بدولة النيجر العثور على عشر جثث لمهاجرين غير شرعيين هذا الأسبوع وسط الصحراء، في بلدة ديركو في شمال النيجر القريبة من الحدود مع ليبيا.

ولم تذكر الوزارة، في بيانها، أمس الجمعة، تاريخا محددا لهذا الاكتشاف المروع، مشيرة إلى فتح تحقيق لمعرفة ملابسات هذه الوفياتن كما وصرح مسؤول من أغاديز لوسائل إعلام محلية الخميس أنه «من المحتمل أن المهرب تخلى عن هؤلاء المهاجرين».

وديركو الواقعة في منطقة أغاديز هي نقطة عبور أساسية لتهريب المهاجرين والأسلحة والمخدرات إلى ليبيا أو أوروبا المجاورة، كما أنها موطن لمواقع الذهب التي تجذب آلاف النيجيريين ومواطني الدول المجاورة.

العثور على جثث 20 في ليبيا قرب الحدود مع تشاد

كما أعلن جهاز الإسعاف والطوارئ في ليبيا، يوم الأربعاء المنصرم، العثور على 20 جثة في الصحراء باتجاه دولة تشاد.

وقال الجهاز، في بيان، إنه من المرجح أن «السيارة تعطلت بسبب مشكلة فنية وسط الصحراء، حيث لم تظهر المعاينة وقوع حادث لها». كما يُرجح أن الجثث تعود إلى مهاجرين غير نظاميين، حيث أصبحت ليبيا نقطة انطلاق رئيسية لمهاجرين يسعون للوصول إلى أوروبا عبر الصحراء والبحر المتوسط، على أمل العثور على فرص عمل وحياة أفضل.

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يشار أن مشروع «المهاجرين المفقودين» التابع للمنظمة الدولية للهجرة سجل 5386 حالة وفاة في الصحراء الكبرى منذ العام 2014، مقارنة بـ 24234 حالة وفاة على جميع طرق البحر الأبيض المتوسط، ومع ذلك، من المحتمل أن عددا كبيرا جدا من الوفيات في الصحراء لم يتم تسجيله.

وغالبًا ما يتخلى المهربون عن المهاجرين الذين يعبرون الصحراء أو يفقدون آثارهم. ما يتركهم وحيدين في مواجهة الجفاف ودرجات الحرارة القصوى والابتزاز والعنف.