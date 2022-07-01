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الأمن الداخلي يفض تجمع لمتظاهرين في أجدابيا

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 01 يوليو 2022, 10:33 مساء
الأمن الداخلي يفض تجمع لمتظاهرين في أجدابيا
دوريات أمنية وسط مدينة أجدابيا. (أرشيفية: الإنترنت)
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فض جهاز الأمن الداخلي تجمع لعدد من المواطنين لا يتجاوز عددهم 15 مواطنا كانوا يعتزمون تنظيم تظاهرة وسط مدينة أجدابيا للمطالبة بإسقاط مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة وإجراء الانتخابات، على ما أفاد مصدر بالمدينة «بوابة الوسط».

جاء ذلك بتواجد أعضاء قسم المرور والتراخيص وقسم شرطة النجدة والتمركزات الأمنية التابعين لمديرية أمن أجدابيا قبل حضور أعضاء جهاز الأمن الداخلي الذي فض التجمع وطالب المتظاهرين بمغادرة المكان.

كما أكد المصدر المحلي أن مدينة أجدابيا لم تشهد أي تظاهرات حقيقية ولم تسجل أي اعتداء على المقار الحكومية بالمدينة.

- تظاهرة في بني وليد للمطالبة بإنهاء المراحل الانتقالية وإجراء الانتخابات
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- متظاهرون في طبرق يقتحمون مقر مجلس النواب ويفوضون «الرئاسي» بحله
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وشهدت العاصمة طرابلس ومدن مصراتة وطبرق وسبها وبني وليد، اليوم، تظاهرات عدة طالب خلالها المواطنون بحل الأجسام السياسية الحالية وإجراء الانتخابات، ومعالجة أزمة الكهرباء والأوضاع المعيشية.

إحراق مقر مجلس النواب في طبرق
وتطورت التظاهرات في مدينة طبرق إلى إحراق مجلس النواب بعدما اقتحم متظاهرون مقره للمطالب بحله وتفويض المجلس الرئاسي للقيام بذلك والإشراف على إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية قبل نهاية العام الجاري وفق قاعدة دستورية يتفق عليها الجميع.

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