الأمن الداخلي يفض تجمع لمتظاهرين في أجدابيا

القاهرة - بوابة الوسط

فض جهاز الأمن الداخلي تجمع لعدد من المواطنين لا يتجاوز عددهم 15 مواطنا كانوا يعتزمون تنظيم تظاهرة وسط مدينة أجدابيا للمطالبة بإسقاط مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة وإجراء الانتخابات، على ما أفاد مصدر بالمدينة «بوابة الوسط».

جاء ذلك بتواجد أعضاء قسم المرور والتراخيص وقسم شرطة النجدة والتمركزات الأمنية التابعين لمديرية أمن أجدابيا قبل حضور أعضاء جهاز الأمن الداخلي الذي فض التجمع وطالب المتظاهرين بمغادرة المكان.

كما أكد المصدر المحلي أن مدينة أجدابيا لم تشهد أي تظاهرات حقيقية ولم تسجل أي اعتداء على المقار الحكومية بالمدينة.

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وشهدت العاصمة طرابلس ومدن مصراتة وطبرق وسبها وبني وليد، اليوم، تظاهرات عدة طالب خلالها المواطنون بحل الأجسام السياسية الحالية وإجراء الانتخابات، ومعالجة أزمة الكهرباء والأوضاع المعيشية.