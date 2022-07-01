إضرام النيران في مقر مجلس النواب في طبرق

القاهرة - بوابة الوسط

أضرم متظاهرون غاضبون، مساء اليوم الجمعة، النار في مبنى مجلس النواب بمدينة طبرق، وذلك عقب اقتحامه بعد أن تجمع العشرات أمام المبنى للمطالبة بحل المجلس وإجراء الانتخابات وتحميل كافة الأجسام السياسية المسؤولية عن تردي الأوضاع في البلاد، وذلك حسبما أظهرت صور ومقاع فيديو جرى بثها وتداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقبل إضرام النيران، اقتحم المتظاهرون المبنى للمطالبة بحله، معلنين تفويضهم للمجلس الرئاسي للقيام بهذه الخطوة والإشراف على إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية قبل نهاية العام الجاري وفق قاعدة دستورية يتفق عليها الجميع.

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وتجمع العشرات من المتظاهرين بعد عصر اليوم أمام مبنى مجلس النواب الواقع عدن المدخل الشرقي للمدينة، للتنديد بالمجلس والمطالبة بحله بعد تحميله المسؤولية مع كافة الأجسام السياسية الحالية عن تردي الأوضاع المعيشية في البلاد.

تظاهرة ثانية وسط طبرق

وإلى جانب التظاهر عند مجلس النواب، شهدت مدينة طبرق تظاهرة أخرى وسط المدينة، وذلك بالتزامن مع تظاهرات مماثلة شهدتها العاصمة طرابلس ومدينتي مصراتة وسبها جنوب البلاد.

ووجه المشاركون في التظاهرة اتهامات للمجلس بالفشل في القيام بدوره التشريعي والرقابي خلال السنوات الماضية وتمسكه بالبقاء في السلطة والمماطلة في إجراء الانتخابات، منتقدين أعضائه وطالبوا برحيهلم من السلطة.