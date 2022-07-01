انتخاب النويري نائبا لرئيس الشبكة البرلمانية لحركة عدم الانحياز عن المجموعة الأفريقية

القاهرة - بوابة الوسط

أُنتخب النائب الأول لرئيس مجلس النواب، فوزي النويري، نائبا لرئيس الشبكة البرلمانية لحركة عدم الانحياز عن المجموعة الأفريقية، وذلك خلال أعمال مؤتمر الشبكة المنعقد في العاصمة الأذرية باكو، بحسب الناطق باسم مجلس النواب عبدالله بليحق.

وأضاف بليحق أن فعاليات المؤتمر شهدت انتخاب رئيس المجلس الوطني الأذري صاحبة غافاروفا رئيسا للشبكة البرلمانية لحركة عدم الانحياز عن المجموعة الأوروبية، وانتخاب نائب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني علي فيصل نائبا للرئيس عن المجموعة الآسيوية، وانتخاب نائب رئيس البرلمان الفنزويلي فانيسا لوبيز نائبا للرئيس عن مجموعة أميركا اللاتينية.

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وينص النظام الأساسي للشبكة البرلمانية لحركة عدم الانحياز الذي اعتمد في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر باكو أمس الخميس على انتخاب ثلاثة نواب لرئيس الشبكة البرلمانية على أساس التمثيل الجغرافي العادل بشرط ألا يكون نواب الرئيس من المجموعة الإقليمية نفسها وتكون فترة ولاية الرئيس ونواب الرئيس ثلاث سنوات مع إمكانية التجديد لفترة أخرى.

النويري خلال مشاركته في مؤتمر الشبكة البرلمانية لحركة عدم الانحياز في باكو. (عبدالله بليحق)