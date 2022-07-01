إجلاء 95 شخصا من ليبيا إلى إيطاليا

القاهرة - بوابة الوسط

أجلت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في ليبيا، الجمعة، نحو 95 من طالبي اللجوء واللاجئين عبر رحلة جوية نُظمت من ليبيا إلى إيطاليا.

وقلت المفوضية في بيان، إن بين اللاجئين وطالبي اللجوء «أطفال، ونساء معرضات للخطر، وناجون من العنف، وأشخاص أطلقوا حديثا»، كما كانوا من جنسيات مختلفة فمنهم إريتريون وسودانيون وسوريون.

رحلة بدعم من الحكومة الإيطالية

وأوضحت أن الرحلة تدعمها الحكومة الإيطالية، وهي جزء من الآلية التي تجمع بين عمليات الإجلاء الطارئة والممرات الإنسانية التي جرى إنشاؤها في إيطاليا منذ العام 2016، وسيستفيد منها 500 شخص. كما سيتلقى الواصلون الجدد الدعم في إيطاليا من قبل ائتلاف من منظمات دينية، حسب المنظمة الأممية.

وإضافة إلى هؤلاء اللاجئون، أجلت المفوضية 997 طالب لجوء من ليبيا إلى إيطاليا منذ العام 2017، بينما غادر ليبيا 8372 شخصا في رحلات الإجلاء أو إعادة التوطين أو عبر المسارات التكميلية خلال الفترة نفسها.

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وفي مارس الماضي، أعلنت السفارة الإيطالية لدى ليبيا إجلاء 99 مهاجرا غير شرعيين من ليبيا إلى إيطاليا، في رحلة هي الأولى من نوعها خلال العام الجاري.

ترحيب إيطالي برحلة اللاجئين

وقال المدير العام لسياسات الهجرة بوزارة الخارجية الإيطالية، لويجي فينالي، إن وزارة الخارجية في صدارة الإجلاء الطارئ للأشخاص المستضعفين خصوصا من ليبيا، مشيرا إلى أهمية التعاون القوي بين المؤسسات والمجتمع المدني والهدف المشترك فيما يخص «تحرير اللاجئين من مراكز الاحتجاز»، وفقا لموقع «ديكود 39» الإيطالية.

من جهتها، قالت رئيسة إدارة الحريات المدنية والهجرة بوزارة الداخلية الإيطالية، فرانشيسكا فيراندينو، إن عمليات الوصول الأخير من ليبيا تعد «النتيجة الملموسة للتعاون المثمر بين القطاعين العام والخاص الذي ميز عمل إيطاليا لسنوات فيما يخص القنوات القانونية للوصول». وأكدت أن الممرات الإنسانية من ليبيا تمثل «استجابة ملموسة لاحتياجات اللاجئين خاصة في سياق أزمة مطولة تهتم بها المؤسسات».

وعبرت ممثلة مفوضية اللاجئين في إيطاليا، والكرسي الرسولي وسان مارينو، كيارا كاردوليتي، عن امتنان إيطاليا لالتزامها في مواصلة هذه العمليات المنقذة للحياة، مشيرة إلى أنها «علامة مهمة على التضامن والإنسانية».

لاجئون في مطار معيتيقة الدولي استعدادات لنقلها إلى إيطاليا، 30 يونيو 2022. (مفوضية اللاجئين في ليبيا)

لاجئون في مطار معيتيقة الدولي استعدادات لنقلها إلى إيطاليا، 30 يونيو 2022. (مفوضية اللاجئين في ليبيا)

لاجئون في مطار معيتيقة الدولي استعدادات لنقلها إلى إيطاليا، 30 يونيو 2022. (مفوضية اللاجئين في ليبيا)