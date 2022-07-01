عودة 131 مهاجرا من ليبيا إلى نيجيريا

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت المنظمة الدولية للهجرة عودة 131 مهاجرا نيجيريا من ليبيا إلى بلادهم، خلال الأسبوع الماضي، وذلك ضمن برنامج «العودة الطوعية».

وقالت المنظمة في بيان مقتضب، الخميس، إن برنامج «العودة الطوعية» يستهدف إنقاذ حياة المهاجرين الذين تقطعت بهم السبل في ليبيا، والذين يرغبون في العودة إلى ديارهم.

ونهاية مايو، أعلنت منظمة الهجرة تسهيل رحلة جوية لنقل 141 مهاجرا غير شرعيين من ليبيا إلى مالي. وانطلقت الرحلة من مدينة سبها إلى العاصمة المالية باماكو.

- منظمة الهجرة: إعادة 141 مهاجرا إلى مالي من ليبيا

- منظمة الهجرة: إعادة 127 مهاجرا غامبيا من ليبيا إلى بلدهم

العقوري ومازن يبحثان استئناف برنامج العودة الطوعية للمهاجرين

- كوبيش يطالب السلطات الليبية باستئناف العودة الطوعية للمهاجرين

استئناف عمليات العودة الطوعية في ليبيا

وجرى استئناف عمليات برنامج «العودة الطوعية» في ليبيا في أغسطس 2021، حيث غادرت أول رحلة بعد الاستئناف من مطار مصراتة الدولي إلى العاصمة الغامبية بانجول وعلى متنها 127 مهاجرا غامبيا.

وسبق أن طالب المبعوث الأممي السابق، يان كوبيش، السلطات الليبية باستئناف عمليات الإجلاء الإنساني، والعودة الطوعية، ورحلات إعادة التوطين للمهاجرين.

وقال كوبيش خلال اجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية بالقاهرة: «ليبيا لا تعتبر ميناء آمنا لإنزال المهاجرين واللاجئين»، مشددا على ضرورة أن «يعزز المجتمع الدولي عمله على المستوى الجماعي والثنائي لمعالجة الأسباب التي تغذي تحركات الأشخاص بشكل غير نظامي وتوفير سبل قانونية لتجنب استمرار الخسائر في الأرواح على طريق وسط البحر الأبيض المتوسط».

مهاجرون نيجيريون يتسعدون إلى العودة إلى بلادهم قادمين من ليبيا. (منظمة الهجرة)