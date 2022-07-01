«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على ساحل درنة...

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح شمالية غربية نشطة، غدا السبت، على ساحل درنة، تصل سرعتها إلى 25 عقدة.
الساحل من رأس اجدير إلى سرت:
- السماء صافية الى قليلة السحب تتكاثر هذه الليلة وصباح الغد على الساحل الممتد من الخمس إلى سرت.
- الرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية، تتراوح سرعتها بين 5 و15 عقدة.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و0.75 مترا.
- البحر هادئ إلى خفيف الموج.
- درجة حرارة سطح البحر تتراوح بين 24 و26 درجة مئوية.
- الرؤية جيدة.
الساحل من الخليج إلى طبرق:
- السماء صافية بشكل عام إلى قليلة السحب على الجبل الأخضر هذه الليلة.
- الرياح متغيرة الاتجاه إلى غربية على ساحل شحات، بينما تكون بحرية الى شمالية غربية على باقي الساحل، تتراوح سرعتها بين 20 و25 عقدة على ساحل درنة وبين 05 و15 عقدة على باقي الساحل.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 1.00 و1.75 مترا على ساحل درنة وطبرق وبين 0.25 و0.75 مترا على باقي الساحل.
- البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب على ساحل درنة وطبرق وهادئ إلى خفيف الموج على باقي الساحل.
- درجة حرارة سطح البحر 24 و26 درجة مئوية.
- الرؤية جيدة.
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