«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على ساحل درنة

القاهرة - بوابة الوسط

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح شمالية غربية نشطة، غدا السبت، على ساحل درنة، تصل سرعتها إلى 25 عقدة.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت:

- السماء صافية الى قليلة السحب تتكاثر هذه الليلة وصباح الغد على الساحل الممتد من الخمس إلى سرت.

- الرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية، تتراوح سرعتها بين 5 و15 عقدة.

- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و0.75 مترا.

- البحر هادئ إلى خفيف الموج.

- درجة حرارة سطح البحر تتراوح بين 24 و26 درجة مئوية.

- الرؤية جيدة.