مناقشة استئناف العمل بمحطة الصرف الصحي بمحلة أبوهادي في سرت

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي

ركز اجتماع موسع عُقد بديوان بلدية سرت، برئاسة عميد البلدية، مختار المعداني، على معالجة الإشكاليات المتعلقة بمشروع تنفيد محطة الصرف الصحي في محلة أبوهادي، وخلص إلى ضرورة الاستعجال بتوريد محطة المعالجة للصرف الصحي الخاصة بالمشروع لاستنئاف العمل به.

ويشرف على تنفيذ المحطة، مكتب جهاز تنفيد مشروعات الإسكان والمرافق سرت، وتنفذها شركة الإنشاءات العامة حيث بلغت نسبة إنجاز المشروع إلى أكثر من 30%، وفق تصريح مدير مكتب الإعلام ببلدية سرت إلى «بوابة الوسط».

وتطرق الاجتماع إلى المشاريع الجاري تنفيدها بمحلة أبوهادي خلال العام الجاري من صيانة للطرق، وتنفيذ طرق فرعية للأحياء السكنية بإشراف مصلحة الطرق سرت. واتفق المجتمعون على إجراء زيارة ميدانية إلى محلة أبوهادي لمتابعة المختنقات التي تعاني منها المنطقة.

وحضر الاجتماع مدير فرع جهاز تنفيد مشروعات الإسكان والمرافق بسرت، أحمد الودي، ومدير إدارة التشغيل بالشركة العامة للمياه والصرف الصحي الوسطى الشرقية، محمد الطليعي، ومدير مكتب خدمات شركة المياة سرت، سعيد الغرشة، ومدير مكتب مصلحة الطرق والجسور سرت، سالم الشاوش، ومدير موقع الجهاز التنفيذي للنهر الصناعي سرت، رمضان الفليداني، ورئيس لجنة إدارة جهاز استثمار مياة النهر الصناعي الوسطى، شعيب بن شرادة.