«الأرصاد»: ارتفاع الحرارة على أغلب المنطقة الغربية

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية ارتفاع في درجات الحرارة، اليوم الجمعة، على أغلب مناطق غرب ليبيا خاصة الدواخل والجنوب.

رأس اجدير حتى سرت- سهل الجفارة- جبل نفوسة:

- حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.

- الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة.

- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 34 و38 درجة مئوية على مناطق الساحل وبين 39 و44 درجة على مناطق الدواخل، وتسجل تراجعا من يوم الأحد.

الخليج- سهل بنغازي حتى أمساعد–مراده:-

- حالة السماء: صافية مع احتمال ظهور ضباب آخر الليل والصباح الباكر على الجبل الأخضر.

- الرياح: شمالية غربية إلي شمالية شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة.

- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 30 و34 درجة مئوية على أغلب المناطق الساحلية، وبين 36 و39 درجة على باقي المناطق.

الجفرة- سبها- غات- غدامس- الحمادة:

- حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.

- الرياح: شمالية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة على بعض المناطق.

- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 41 و45 درجة مئوية.