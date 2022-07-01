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«الأرصاد»: ارتفاع الحرارة على أغلب المنطقة الغربية

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 01 يوليو 2022, 10:06 صباحا
«الأرصاد»: ارتفاع الحرارة على أغلب المنطقة الغربية
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توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية ارتفاع في درجات الحرارة، اليوم الجمعة، على أغلب مناطق غرب ليبيا خاصة الدواخل والجنوب.

رأس اجدير حتى سرت- سهل الجفارة- جبل نفوسة:
- حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.
- الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة. 
- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 34 و38 درجة مئوية على مناطق الساحل وبين 39 و44 درجة على مناطق الدواخل، وتسجل تراجعا من يوم الأحد. 

الخليج- سهل بنغازي حتى أمساعد–مراده:-
- حالة السماء: صافية مع احتمال ظهور ضباب آخر الليل والصباح الباكر على الجبل الأخضر. 
- الرياح: شمالية غربية إلي شمالية شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة.
- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 30 و34 درجة مئوية على أغلب المناطق الساحلية، وبين 36 و39 درجة على باقي المناطق.

الجفرة- سبها- غات- غدامس- الحمادة:
- حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.
- الرياح: شمالية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة على بعض المناطق.                                                                                                       
- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 41 و45 درجة مئوية.   

الواحات- السرير- تازربو- الكفرة:
- حالة السماء: صافية.
- الرياح: شمالية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة. 
- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 83 و41 درجة مئوية.

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