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دوغاريك: وليامز مستمرة في الوقت الراهن

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 01 يوليو 2022, 01:16 صباحا
دوغاريك: وليامز مستمرة في الوقت الراهن
وليامز خلال توقيعها على اتفاق وقف إطلاق النار الدائم، 23 أكتوبر 2020، (البعثة الأممية)
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قال الناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوغاريك إن المستشارة الخاصة للأمين العام بشأن ليبيا ستيفاني وليماز مستمرة في عملها خلال المرحلة الحالية، وذلك ردًا على الخلاف الدولي حول استبدالها وتعيين مبعوث أممي.

وحينما سأله الصحفيين في مؤتمر صحفي الخميس حول مدة بقاء وليامزة، أجاب دوغاريك: «لاوجد إطار زمني يمكنني مشاركته معك، إنها مستمرة حتى ... هي مستمرة»، دون أن يحدد تاريخًا معينًا.

تقرير مرتقب قد يحمل حلولا بديلة في ليبيا
وفي سياق ذي صلة، نوه الناطق الأممي بأن وليامز تقوم حاليًا بإعداد تقرير كامل سيقدم إلى الأمين العام حول كامل عن الاجتماعات التي عقدتها مع الليبين في الفترة الأخيرة، على أن يشمل التقرير توصياتها و«السبل البديلة».

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خلاف روسي غربي حول الممثل الأممي في ليبيا
وتفضل واشنطن التمديد لعام آخر للبعثة التي تقودها وليامز (أميركية الجنسية) بصفتها مستشارة، فيما يتصاعد الخلاف بين الغرب وروسيا احول آلية اختيار آخر مبعوث أممي إلى ليبيا، وهو يان كوبيش الذي غادر منصبه في نوفمبر 2021.

بعد ذلك، في 6 ديسمبر الماضي عين الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس وليامز مستشارة خاصة له بشأن ليبيا. ومنذ ذلك الحين يمدد مجلس الأمن الدولي ولاية البعثة الأممية، لفترات قصيرة مدة كل منها ثلاثة أشهر، فيما تنتهي المدة المقبلة في 31 يوليو.

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