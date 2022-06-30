Atwasat

الدبيبة يحث اللجنة الوزارية على معالجة معوقات تنفيذ مبادرة الإقراض وتوزيع الأراضي

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 30 يونيو 2022, 10:56 مساء
الدبيبة يحث اللجنة الوزارية على معالجة معوقات تنفيذ مبادرة الإقراض وتوزيع الأراضي
اجتماع الدبيبة مع إدارة شركة التهيئة العمرانية واللجنة الوزارية المكلفة تنفيذ مبادرة الإقراض وتوزيع قطع الأراضي على المواطنين. (حكومتنا)
alwasat radio

حث رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، اللجنة الوزارية المكلفة تنفيذ مبادرة الإقراض وتوزيع الأراضي على المواطنين، «على ضرورة العمل الجاد ومعالجة المشاكل والصعوبات من أجل البدء في تنفيذ المبادرة وفق المسجلين بالمنظومة وتنطبق عليهم الشروط».

جاء ذلك خلال اجتماع الدبيبة، مساء اليوم الخميس، بديوان مجلس الوزراء في العاصمة طرابلس، مع لجنة إدارة شركة التهيئة العمرانية، واللجنة الوزارية المكلفة تنفيذ مبادرة رئيس الوزراء بشأن الإقراض وتوزيع قطع الأراضي على المواطنين وفق الشروط المعتمدة للتوزيع.

40 ألف قطعة سكنية تنتظر الاعتماد وإصدار شهادات عقارية
وقال المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية، إن رئيس اللجنة الوزارية وزير الحكم المحلي بدرالدين التومي قدم خلال الاجتماع «توضيحا بشأن الأراضي الجاهزة والتي تعتبر المرحلة الأولى، وكذلك المرحلة الثانية التابعة للشركة وما زالت غير جاهزة، والمرحلة الثالثة التي ما زالت تحت الإجراء وتحتاج الاعتماد وإصدار الشهادات العقارية اللازمة والتي تصل إلى ما يقارب 40 ألف قطعة سكنية».

وأضاف المكتب الإعلامي عبر صفحته على «فيسبوك» أن رئيس لجنة إدارة التهيئة العمرانية أكد خلال الاجتماع «أن العمل متواصل بالتنسيق مع اللجنة الوزارية لاستكمال إجراءات المرحلتين الثانية والثالثة لتصبح جاهزة للتوزيع».

تفاصيل مبادرة الإقراض وتوزيع الأراضي
وأعلنت حكومة الوحدة الوطنية، خلال مؤتمر صحفي في 20 فبراير الماضي، تفاصيل مبادرة الدبيبة التي أعلنها خلال الاحتفال الرسمي لمناسبة الذكرى الحادية عشرة لثورة 17 فبراير، بشأن توزيع 100 ألف شقة على الشباب ومنحهم قروضا لاستكمالها، وكذلك توزيع قطع الأراضي على الشباب في مختلف أنحاء ليبيا.

- الإعلان عن تفاصيل مبادرة الدبيبة بشأن توزيع الشقق وقطع الأراضي والقروض
- الدبيبة يوجه بوضع آلية للحصول على القروض السكنية وتشكيل لجان بالمناطق لاستلام الملفات
- الدبيبة: توزيع 50 ألف قطعة أرض و100 ألف شقة على الشباب

وأكد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ورئيس الحكومة عادل جمعة أن الوحدات السكنية المستهدفة بالمبادرة «هي المتوقفة منذ 10 سنوات ولم تخصص سابقا»، مطمئنا المواطنين الذين لديهم تخصيص في شقق سكنية غير مكتملة «أنها غير مشمولة بمبادرة رئيس الحكومة بشأن توزيع 100 ألف شقة».

وأوضح جمعة أن وزارة الشباب عملت على تحديد قطع الأراضي التي ستوزع على الشباب بمختلف المدن، منوها بأن مصرف الادخار والاستثمار العقاري «سيكون الإدارة التنفيذية لمبادرة رئيس الحكومة بشأن القروض».

المرحلة الأولى لتوزيع الشقق تستهدف 25 ألف مستفيد
وأضاف وزير الشباب، فتح الله الزني، أنه جرى الاتفاق على إطلاق المرحلة الأولى من مبادرة رئيس الحكومة لإسكان الشباب والأسر المحتاجة، مؤكدا أنها «تستهدف 25 ألف مستفيد، وستكون الأولوية للفئات الأشد احتياجا فيما يتعلق بالشقق السكنية».

وقال رئيس مجلس إدارة مصرف الادخار والاستثمار العقاري، إن المصرف سيبدأ خلال الأسابيع المقبلة التسجيل الإلكتروني في مبادرة رئيس حكومة الوحدة الوطنية بشأن القروض السكنية.

قطع الأراضي المستهدف توزيعها بالمرحلة الأولى للمبادرة
ونوه وزير الحكم المحلي، بدرالدين التومي، بإطلاق المنصة الإلكترونية للتسجيل في مبادرة رئيس الحكومة بشأن توزيع الشقق وقطع الأراضي والقروض السكنية يوم الأحد المقبل، موضحا أن المرحلة الأولى ستشمل توزيع 1500 قطعة أرض في المنطقة الشرقية و3500 في المنطقة الجنوبية، و3500 بالمنطقتين الغربية والوسطى.

اجتماع الدبيبة مع إدارة شركة التهيئة العمرانية واللجنة الوزارية المكلفة تنفيذ مبادرة الإقراض وتوزيع قطع الأراضي على المواطنين. (حكومتنا)
اجتماع الدبيبة مع إدارة شركة التهيئة العمرانية واللجنة الوزارية المكلفة تنفيذ مبادرة الإقراض وتوزيع قطع الأراضي على المواطنين. (حكومتنا)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

السويدي دوبلانتيس يحقق أفضل رقم تاريخي في القفز بالزانة بالهواء الطلق

السويدي دوبلانتيس يحقق أفضل رقم تاريخي في القفز بالزانة بالهواء الطلق
مصر تفكر في توسيع خلط الخبز بالبطاطا تزامنًا مع أزمة الغذاء العالمية

مصر تفكر في توسيع خلط الخبز بالبطاطا تزامنًا مع أزمة الغذاء العالمية
هل يقف بوتين بجانب «أعدائه» في قمة مجموعة العشرين بإندونيسيا؟

هل يقف بوتين بجانب «أعدائه» في قمة مجموعة العشرين بإندونيسيا؟
انتهت عبر «WTV».. مباراة «شباب الجبل 1 - 0 الوفاق أجدابيا» في مرحلة تفادي الهبوط

انتهت عبر «WTV».. مباراة «شباب الجبل 1 - 0 الوفاق أجدابيا» في مرحلة تفادي الهبوط
«ناسا»: «جيمس ويب» سيوفر «أبعد صورة» التقطها للكون

«ناسا»: «جيمس ويب» سيوفر «أبعد صورة» التقطها للكون
روسيا تعلن أسر أكثر من 6 آلاف مقاتل أوكراني

روسيا تعلن أسر أكثر من 6 آلاف مقاتل أوكراني
رسميا.. يوفنتوس يعلن رحيل الثلاثي ديبالا وموراتا وبيرنارديسكي

رسميا.. يوفنتوس يعلن رحيل الثلاثي ديبالا وموراتا وبيرنارديسكي
سجن المغني آر. كيلي 30 عاما بتهمة اعتداءات جنسية

سجن المغني آر. كيلي 30 عاما بتهمة اعتداءات جنسية
مواجهة فاصلة لحسم بطل الدوري الإيطالي حال التساوي في النقاط

مواجهة فاصلة لحسم بطل الدوري الإيطالي حال التساوي في النقاط
مشاجرة بسلاح ناري تفصل طالبين من جامعة طبرق

مشاجرة بسلاح ناري تفصل طالبين من جامعة طبرق
كاركاتير حليم - البرلمان في ليبيا

كاركاتير حليم - البرلمان في ليبيا
كاركاتير خيري - معاناة الليبيين مع انقطاع الكهرباء

كاركاتير خيري - معاناة الليبيين مع انقطاع الكهرباء
باشاغا يتحدث عن تفاصيل لقائه مع أعضاء في مجلس الدولة

باشاغا يتحدث عن تفاصيل لقائه مع أعضاء في مجلس الدولة
ملتقى حول «الدستور المعدل وعودة المملكة الليبية» في ترهونة السبت المقبل

ملتقى حول «الدستور المعدل وعودة المملكة الليبية» في ترهونة السبت المقبل
زيلينسكي يعلن قطع العلاقات مع سورية بعد اعترافها باستقلال منطقتين انفصاليتين

زيلينسكي يعلن قطع العلاقات مع سورية بعد اعترافها باستقلال منطقتين انفصاليتين
«بلومبرغ»: مؤسسة النفط أعلنت «القوة القاهرة» في ميناءي السدرة ورأس لانوف

«بلومبرغ»: مؤسسة النفط أعلنت «القوة القاهرة» في ميناءي السدرة ورأس لانوف
كلوديا غازيني: محادثات عقيلة والمشري في جنيف «لن تسفر عن نقطة تحول»

كلوديا غازيني: محادثات عقيلة والمشري في جنيف «لن تسفر عن نقطة تحول»
السعودية تعلن الخميس غرة ذي الحجة.. و 9 يوليو أول أيام عيد الأضحى

السعودية تعلن الخميس غرة ذي الحجة.. و 9 يوليو أول أيام عيد الأضحى
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
رئاسة «النواب» تعلن نتائج اجتماع جنيف وموعد اللقاء المقبل مع مجلس الدولة
رئاسة «النواب» تعلن نتائج اجتماع جنيف وموعد اللقاء المقبل مع مجلس...
مؤسسة النفط تقرر إعلان حالة «القوة القاهرة» على ميناءي السدرة ورأس لانوف
مؤسسة النفط تقرر إعلان حالة «القوة القاهرة» على ميناءي السدرة ...
الدبيبة يحث اللجنة الوزارية على معالجة معوقات تنفيذ مبادرة الإقراض وتوزيع الأراضي
الدبيبة يحث اللجنة الوزارية على معالجة معوقات تنفيذ مبادرة ...
حبس عضوين بمجلس إدارة شركة نفطية بتهمة المساهمة في تهريب الوقود
حبس عضوين بمجلس إدارة شركة نفطية بتهمة المساهمة في تهريب الوقود
حكومة الدبيبة: الانتهاء من التصور العام لتوزيع 2.5 مليار دينار على البلديات
حكومة الدبيبة: الانتهاء من التصور العام لتوزيع 2.5 مليار دينار ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
«جريمة شرف».. أب يقتل ابنته في بنغازي
«جريمة شرف».. أب يقتل ابنته في بنغازي...
«ساعات الذعر والغضب».. اشتباكات المسلحين تحاصر المواطنين في حديقة «سوق الثلاثاء»
«ساعات الذعر والغضب».. اشتباكات المسلحين تحاصر المواطنين في ......
باشاغا يكشف تفاصيل المفاوضات مع المجموعات المسلحة في طرابلس
باشاغا يكشف تفاصيل المفاوضات مع المجموعات المسلحة في طرابلس...
الدبيبة يعتمد جدول المرتبات الموحد
الدبيبة يعتمد جدول المرتبات الموحد...
النيابة العامة تكشف ملابسات تحرير الطفل مصطفى البركولي
النيابة العامة تكشف ملابسات تحرير الطفل مصطفى البركولي...
المزيد
مدبولي: يجب ألا تقف ظروف ليبيا عائقا أمام نقل السلع بين الجزائر ومصر
مدبولي: يجب ألا تقف ظروف ليبيا عائقا أمام نقل السلع بين ......
دوغاريك: وليامز مستمرة في الوقت الراهن
دوغاريك: وليامز مستمرة في الوقت الراهن...
الأمم المتحدة: وليامز تقدم تقريرا للأمين العام حول «السبل البديلة» في ليبيا
الأمم المتحدة: وليامز تقدم تقريرا للأمين العام حول «السبل ......
حكومة الدبيبة: الانتهاء من التصور العام لتوزيع 2.5 مليار دينار على البلديات
حكومة الدبيبة: الانتهاء من التصور العام لتوزيع 2.5 مليار ......
حبس عضوين بمجلس إدارة شركة نفطية بتهمة المساهمة في تهريب الوقود
حبس عضوين بمجلس إدارة شركة نفطية بتهمة المساهمة في تهريب ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط