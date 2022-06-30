Atwasat

السايح يؤكد للدبيبة جاهزية المفوضية للانتخابات فور الاتفاق على قاعدة دستورية وقوانين منظمة

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 30 يونيو 2022, 09:42 مساء
السايح يؤكد للدبيبة جاهزية المفوضية للانتخابات فور الاتفاق على قاعدة دستورية وقوانين منظمة
لقاء الدبيبة والسايح، الخميس 30 يونيو 2022. (المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية)
alwasat radio

جدد رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، عماد السايح، خلال لقائه، اليوم الخميس، مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، التأكيد على جاهزية المفوضية «لمباشرة إجراء الانتخابات فور الاتفاق على قاعدة دستورية وقوانين منظمة» وفق المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية.

وأضاف المكتب الإعلامي عبر صفحته على «فيسبوك» أن السايح شدد خلال اللقاء الذي جرى بديوان رئاسة الوزراء في العاصمة طرابلس على ضرورة «الالتزام بخطة التأمين التي تأتي مباشرة عبر خطة التأمين والتنسيق المباشر مع الجهات الأمنية».

كما أكد السايح خلال اللقاء أن «المسؤولية تقع على عاتق الحكومة في إنجاح الاستحقاقات الانتخابية»، موضحا أن ذلك يأتي «من خلال الدور الإعلامي التوعوي المهم لرفع نسبة المشاركة المقبلة» في الاستحقاقات المرتقبة.

الدبيبة يجدد دعمه لمفوضية الانتخابات
من جهته، جدد الدبيبة للسايح التأكيد على «دعمه الكامل للمفوضية من أجل تنفيذ الاستحقاقات الانتخابية الوطنية المقبلة»، مشيدا «بالتعاون الإيجابي بين المفوضية والحكومة لإنجاز هذا الاستحقاق» وفق المكتب الإعلامي.

- وليامز: نقطة خلافية بين «النواب» و«الدولة» بشأن شروط الترشح للانتخابات الرئاسية
- مصادر لقناة الوسط «WTV»: تعثر محادثات جنيف وتأجيل توقيع الاتفاق على الوثيقة الدستورية
- وليامز: اجتماع جنيف يهدف إلى توافق عقيلة والمشري على التدابير الانتقالية للانتخابات

واختتم اليوم الخميس، اجتماع جنيف الذي دام ثلاثة أيام برعاية الأمم المتحدة، بين رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، دون التوصل إلى اتفاق بشأن الإطار الدستوري اللازم لإجراء الانتخابات.

استمرار الخلاف بشأن الإطار الدستوري للانتخابات
وأرجعت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، في تصريحات للصحفيين عقب انتهاء المحادثات في وقت سابق اليوم، ذلك إلى «نقطة خلافية» لا تزال قائمة بين المجلسين بشأن شروط الترشح لأول انتخابات رئاسية التي يتضمنها الإطار الدستوري للانتخابات، وحثت المجلسين على «تجاوز الخلافات المعلقة في أقرب فرصة ممكنة».

وأشارت وليامز إلى توصل مجلسي النواب والأعلى للدولة إلى «توافق غير مسبوق» بشأن غالبية النقاط التي كانت عالقة، بما في ذلك تحديد مقار المجلسين، وتخصيص عدد المقاعد في غرفتي السلطة التشريعية، وتوزيع الصلاحيات بين رئيس الدولة، ورئيس الوزراء، ومجلس الوزراء، والحكومات المحلية، والشكل المحدد للامركزية بما في ذلك ترسيم عدد المحافظات وصلاحياتها، وآلية توزيع الإيرادات على مختلف مستويات الحكم وزيادة نسبة تمثيل المكونات الثقافية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

هل يقف بوتين بجانب «أعدائه» في قمة مجموعة العشرين بإندونيسيا؟

هل يقف بوتين بجانب «أعدائه» في قمة مجموعة العشرين بإندونيسيا؟
انتهت عبر «WTV».. مباراة «شباب الجبل 1 - 0 الوفاق أجدابيا» في مرحلة تفادي الهبوط

انتهت عبر «WTV».. مباراة «شباب الجبل 1 - 0 الوفاق أجدابيا» في مرحلة تفادي الهبوط
«ناسا»: «جيمس ويب» سيوفر «أبعد صورة» التقطها للكون

«ناسا»: «جيمس ويب» سيوفر «أبعد صورة» التقطها للكون
روسيا تعلن أسر أكثر من 6 آلاف مقاتل أوكراني

روسيا تعلن أسر أكثر من 6 آلاف مقاتل أوكراني
رسميا.. يوفنتوس يعلن رحيل الثلاثي ديبالا وموراتا وبيرنارديسكي

رسميا.. يوفنتوس يعلن رحيل الثلاثي ديبالا وموراتا وبيرنارديسكي
سجن المغني آر. كيلي 30 عاما بتهمة اعتداءات جنسية

سجن المغني آر. كيلي 30 عاما بتهمة اعتداءات جنسية
مواجهة فاصلة لحسم بطل الدوري الإيطالي حال التساوي في النقاط

مواجهة فاصلة لحسم بطل الدوري الإيطالي حال التساوي في النقاط
مشاجرة بسلاح ناري تفصل طالبين من جامعة طبرق

مشاجرة بسلاح ناري تفصل طالبين من جامعة طبرق
كاركاتير حليم - البرلمان في ليبيا

كاركاتير حليم - البرلمان في ليبيا
كاركاتير خيري - معاناة الليبيين مع انقطاع الكهرباء

كاركاتير خيري - معاناة الليبيين مع انقطاع الكهرباء
ملتقى حول «الدستور المعدل وعودة المملكة الليبية» في ترهونة السبت المقبل

ملتقى حول «الدستور المعدل وعودة المملكة الليبية» في ترهونة السبت المقبل
زيلينسكي يعلن قطع العلاقات مع سورية بعد اعترافها باستقلال منطقتين انفصاليتين

زيلينسكي يعلن قطع العلاقات مع سورية بعد اعترافها باستقلال منطقتين انفصاليتين
السعودية تعلن الخميس غرة ذي الحجة.. و 9 يوليو أول أيام عيد الأضحى

السعودية تعلن الخميس غرة ذي الحجة.. و 9 يوليو أول أيام عيد الأضحى
تقرير فرنسي: «مفاوضات مشروطة» لإطلاق سراح عبدالله السنوسي

تقرير فرنسي: «مفاوضات مشروطة» لإطلاق سراح عبدالله السنوسي
عبر «WTV».. «في التسعين» يكشف آخر تحضيرات «سداسي التتويج»

عبر «WTV».. «في التسعين» يكشف آخر تحضيرات «سداسي التتويج»
مصادر لقناة الوسط «WTV»: تعثر محادثات جنيف وتأجيل توقيع الاتفاق على الوثيقة الدستورية

مصادر لقناة الوسط «WTV»: تعثر محادثات جنيف وتأجيل توقيع الاتفاق على الوثيقة ...
البنزرتي ينهي الاتفاق ويتأهب لقيادة الأهلي بنغازي في دوري التتويج السداسي

البنزرتي ينهي الاتفاق ويتأهب لقيادة الأهلي بنغازي في دوري التتويج السداسي
«بوابة الوسط» تستعرض مشوار تتويج الأهلي طرابلس ببطولة دوري السلة (صور)

«بوابة الوسط» تستعرض مشوار تتويج الأهلي طرابلس ببطولة دوري السلة (صور)
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
صنع الله: استمرار تنفيذ برامج التنمية المكانية متوقف على استمرارية إنتاجها النفطي
صنع الله: استمرار تنفيذ برامج التنمية المكانية متوقف على ...
في العدد 345: «عقدة اللاتوافق مستمرة».. وأزمة «الكهرباء» تطيح قياداتها
في العدد 345: «عقدة اللاتوافق مستمرة».. وأزمة «الكهرباء» تطيح ...
«نوفا»: تمديد مهمة وليامز في ليبيا لمدة شهر
«نوفا»: تمديد مهمة وليامز في ليبيا لمدة شهر
مسؤول مغربي: الفاعلون الليبيون قادرون على حل نهائي لقضية الشرعية
مسؤول مغربي: الفاعلون الليبيون قادرون على حل نهائي لقضية الشرعية
السايح يؤكد للدبيبة جاهزية المفوضية للانتخابات فور الاتفاق على قاعدة دستورية وقوانين منظمة
السايح يؤكد للدبيبة جاهزية المفوضية للانتخابات فور الاتفاق على ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
«جريمة شرف».. أب يقتل ابنته في بنغازي
«جريمة شرف».. أب يقتل ابنته في بنغازي...
«ساعات الذعر والغضب».. اشتباكات المسلحين تحاصر المواطنين في حديقة «سوق الثلاثاء»
«ساعات الذعر والغضب».. اشتباكات المسلحين تحاصر المواطنين في ......
باشاغا يكشف تفاصيل المفاوضات مع المجموعات المسلحة في طرابلس
باشاغا يكشف تفاصيل المفاوضات مع المجموعات المسلحة في طرابلس...
الدبيبة يعتمد جدول المرتبات الموحد
الدبيبة يعتمد جدول المرتبات الموحد...
النيابة العامة تكشف ملابسات تحرير الطفل مصطفى البركولي
النيابة العامة تكشف ملابسات تحرير الطفل مصطفى البركولي...
المزيد
مؤسسة النفط تقرر إعلان حالة «القوة القاهرة» على ميناءي السدرة ورأس لانوف
مؤسسة النفط تقرر إعلان حالة «القوة القاهرة» على ميناءي ......
رئاسة «النواب» تعلن نتائج اجتماع جنيف وموعد اللقاء المقبل مع مجلس الدولة
رئاسة «النواب» تعلن نتائج اجتماع جنيف وموعد اللقاء المقبل مع......
انتشال جثة متحللة لمهاجر غير شرعي قرب مرسى تاجوراء
انتشال جثة متحللة لمهاجر غير شرعي قرب مرسى تاجوراء...
السايح يؤكد للدبيبة جاهزية المفوضية للانتخابات فور الاتفاق على قاعدة دستورية وقوانين منظمة
السايح يؤكد للدبيبة جاهزية المفوضية للانتخابات فور الاتفاق ......
مسؤول مغربي: الفاعلون الليبيون قادرون على حل نهائي لقضية الشرعية
مسؤول مغربي: الفاعلون الليبيون قادرون على حل نهائي لقضية ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط