في العدد 345: «عقدة اللاتوافق مستمرة».. وأزمة «الكهرباء» تطيح قياداتها

القاهرة - بوابة الوسط

تحت عنوان عريض يقول «عقدة اللاتوافق تلاحق المسار الدستوري »، تصدرت قصة رئيسية الصفحة الأولى من العدد 345 من جريدة «الوسط».

القصة ترصد رحلة المسار الدستوري من القاهرة إلى جنيف، حيث لم تنجح المباحثات في إيجاد اختراق يحسم الخلاف.

صراع روسي ـ أميركي

ونطالع في الصفحة الثالثة موضوعين أحدهما بعنوان «صراع روسي ـ أميركي على اسم المبعوث الأممي». ويتصدر الصفحة الرابعة موضوع بعنوان «أزمة انقطاع التيار تطيح بمجلس إدارة العامة للكهرباء».

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ونقرأ أيضا في الصفحة نفسها تقريرا بعنوان «مرضى أورام يعتزمون اللجوء للقضاء.. ومن الإهمال ما قتل».

كما نطالع تقريرا بعنوان «لماذا منعت قوات القيادة العامة فعاليات فزان»، وذلك بعد أن داهمت مقر المؤتمر في الغريفة ووضعت صور حفتر!

معركة المشروعية مستمرة

أما الصفحة الخامسة فيتصدرها تقرير يرصد أزمة المشروعية التي تضرب المؤسسات الليبية وجاء بعنوان «بعد تأجيل توقيع الاتفاق على الوثيقة الدستورية.. معركة المشروعية مستمرة».

التقرير يتضمن عنوانا من بيان أصدرته لجنة التواصل الدستوري للهيئة التأسيسية للدستور، يقول «صالح والمشري لا يمثلان الشعب».

وأيضا نطالع في الصفحة ذاتها موضوعا عن سجناء ليبيا في إيطاليا، وجاء بعنوان «الجميع يترقب مصير الشبان الليبيين السجناء في إيطاليا».

وفي الشؤون العربية والدولية نتابع في الصفحة السادسة موضوعا بعنوان «هل تنجح الوساطة القطرية في التفاهم حول إعادة إحياء الاتفاق النووي؟»، وذلك بعد الإعلان عن بدء مباحثات غير مباشرة بين ايران وأميركا تستضيفها الدوحة.

أما الصفحة السابعة فنجد فيها موضوعات عدة منها تقرير بعنوان «قبيل زيارة مرتقبة لبايدن للشرق الأوسط «اتفاقيات أبراهام» تتجه لتوسعة مظلة الدول الموقعة». وكذلك، تقرير موسع حول التوتر الذي خيم على علاقات الجارتين بعد مقتل عدد من الجنود السودانيين داخل الحدود الإثيوبية. التقرير بعنوان «إثيوبيا والسودان.. الصراع الحدودي في الفشقة هل يمكن أن يتطور النزاع بين البلدين إلى حرب؟».

واشنطن تقود جهود ضبط إيرادات النفط الليبي

وفي الاقتصاد نطالع تقريرا يتصدر الصفحة الثامنة بعنوان «عبر آلية مستفيد.. واشنطن تقود جهودا لضبط إيرادات النفط».

وإلى الصفحة التاسعة ونقرأ تقريرا تحت عنوان «توقعات متفائلة بشأن مستقبل الاقتصاد في القارة السمراء».

وتحت عنوان «ترتيبات لحل مشاكل منفذ امساعد الحدودي»، نطالع في الصفحة الثانية عشرة موضوعا حول إعلان الحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة فتحي باشاغا اقتراح حلول لمشاكل المنفذ الحدودي مع مصر.كما نقرأ عدة أخبار وموضوعات متعلقة بالشؤون البلدية.

عاشق تصوير الفراشات الليبية

ومن صفحة البلديات إلى صفحة الثقافة والفن ونطالع فيها حوارا مع فنان الفوتوغراف الليبي الدكتور الطاهر الثابت، وفيه عنوان رئيس يقول «لا أضيع فرصة للتصوير حتى أجمع أكبر تنوع للفراشات الليبية».

للاطلاع على العدد 345 من جريدة «الوسط».. اضغط هنا

وإلى الرياضة ونقرأ في الصفحة الرابعة عشرة عدة تقارير منها تقرير بعنوان «عيون الفرنسي مارتينز تتابع مباريات سداسي التتويج».

وفي الصفحة الخامسة عشر نطالع موضوعات عدة منها تقرير بعنوان «الأهلي طرابلس يتوج بطلا للدوري الليبي للمرة الثانية على التوالي والسابعة في تاريخه». وأيضا نطالع تقريرا حول إصابة اللاعب الدولي محمد صولة بالملاريا بعنوان «بعد إصابته بالملاريا.. حالة ترقب في الوسط الرياضي لحالة نجم المنتخب الوطني محمد صولة».