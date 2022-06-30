صنع الله: استمرار تنفيذ برامج التنمية المكانية متوقف على استمرارية إنتاجها النفطي

القاهرة - بوابة الوسط

أكد رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، المهندس مصطفى صنع الله، «أن استمرار المؤسسة في تنفيذ برامج التنمية المكانية متوقف على استمرارية إنتاجها النفطي»، موضحا أن «تدفق الإنتاج يمكنها من الحصول على عوائد مالية، وبالتالي تتمكن المؤسسة من تحديد جزء منه لتفعيل برامج التنمية المستدامة».

جاء ذلك خلال لقائه مع عدد من عمداء بلديات المنطقة الغربية بالمقر الرئيسي للمؤسسة الوطنية للنفط في العاصمة طرابلس، صباح اليوم الخميس، بحضور مديري إدارات التنمية المستدامة بالمؤسسة المكلف إبراهيم خليفة، والصحة والسلامة والبيئة خالد أبوخطوة.

التعاون المشترك بين المؤسسة الوطنية للنفط وعمداء البلديات

وقالت المؤسسة الوطنية للنفط عبر صفحتها على «فيسبوك» إن اللقاء ناقش سبل التعاون المشترك بين المؤسسة وعمداء البلديات الحاضرة للاجتماع، لتنفيذ برامج التنمية المستدامة وفك بعض المختنقات التي تواجه أهالي المناطق، وذلك انطلاقا من مبدأ المسؤولية الاجتماعية وسياسة الجار الطيب وإحلال التنمية المكانية التي تعمل عليها المؤسسة في المناطق والمدن القريبة من عملياتها.

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وأضافت المؤسسة أن عمداء بلديات المنطقة الغربية الحاضرين أشادوا خلال اللقاء بجهود ودور المؤسسة ومجلس إدارتها في توفير بعض احتياجات أهالي مناطقهم والحفاظ على قوت الليبيين، وثمنوا «جهود رئيسها في دعم البلديات في إطار التنمية المستدامة، وأكدوا ضرورة إبعادها عن التجاذبات السياسية». فيما أكد صنع الله من جانبه للحضور أن «المؤسسة لن تتواني عن دعم البلديات وفق ما يتاح لها من إمكانات».

حضر الاجتماع عميد بلدية الجميل صالح أبوشنقورة، وعميد بلدية صرمان عبدالمجيد أبونتيشة، وعميد بلدية سوق الجمعة حسان بن الحاج، وعميد بلدية راقدالين علي عبدالصمد، وعميد بلدية ترهونة محمد الكشر، وعميد بلدية العجيلات فرج عبدالله، وعميد بلدية صبراتة محمد الحسلوك، وعميد بلدية الجميل نورالدين سعيد.