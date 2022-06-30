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غلق مراقبة تعليم بني وليد احتجاجا على تعيين «معلمين جدد لا يعملون بها»

بني وليد - بوابة الوسط: الصغير الحداد الخميس 30 يونيو 2022, 07:09 مساء
غلق مراقبة تعليم بني وليد احتجاجا على تعيين «معلمين جدد لا يعملون بها»
مقر مراقبة التعليم في بني وليد. (الإنترنت)
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أغلق عدد من المعلمين مقر مراقبة التعليم في بني وليد، اليوم الخميس، اعتراضا على تعيين 108 معلمين جدد لا يعملون في مراقبة المدينة.

وربط المحتجون فتح المقر من جديد بتحقيق مطالبهم، ومنها صرف رواتبهم المتأخرة عن الفترة من 2014- 2018، وإيقاف تعيين المعلمين الجدد.

- مراقبة تعليم بني وليد تتسلم صكوك الميزانية التشغيلية للمؤسسات التعليمية
- مراقبة تعليم بني وليد تفتتح معرضا لأحد الطلاب الموهوبين
- مراقبة تعليم بني وليد تناقش خطة استئناف الدراسة وإجراء الامتحانات

وقال أحد المحتجين لـ«بوابة الوسط»، إنهم سيرفعون شكوى رسمية ضد متخذي القرار، إلى هيئة الرقابة الإدارية ووزارة التربية والتعليم والنائب العام.

إلى ذلك، أكد مراقب التعليم بني وليد، خالد أبوحمرة، في تصريح إلى «بوابة الوسط» عدم صرف رواتب شهر يونيو الجاري للمعلمين الجدد، نافيا تهديده بإيقاف رواتب المعلمين والمعلمات القدامى.

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