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مؤسسة النفط تعتزم إعادة تشغيل حقل «مبروك» خلال الربع الأول من 2023

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 30 يونيو 2022, 06:58 مساء
مؤسسة النفط تعتزم إعادة تشغيل حقل «مبروك» خلال الربع الأول من 2023
اجتماع صنع الله مع رئيس شركة «مبروك» للعمليات النفطية ومدير عام مشروع إعادة حقل «مبروك». (مؤسسة النفط)
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تعتزم المؤسسة الوطنية للنفط إعادة تشغيل حقل «مبروك» النفطي خلال الربع الأول من العام 2023، وذلك بعد استكمال أعمال التطوير وإعادة تأهيل الحقل المتوقف منذ سبع سنوات جراء تعرضه لهجوم إرهابي، بحسب ما أعلنته المؤسسة عبر صفحتها على «فيسبوك».

وعقد رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، المهندس مصطفى صنع الله، اليوم الخميس، بالمقر الرئيسي للمؤسسة في العاصمة طرابلس، اجتماعا مع رئيس لجنة إدارة المشغل لشركة «مبروك» للعمليات النفطية عبدالباسط الرفاعي، ومدير عام مشروع إعادة حقل «مبروك» مصباح أبو الخير.

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وقالت المؤسسة عبر صفحتها على «فيسبوك» إن الاجتماع ناقش مستجدات الأعمال المنجزة المتعلقة بمشروع إعادة تأهيل حقل «مبروك» الذي تعرض لهجمات إرهابية العام 2015، مشيرة إلى أن مسؤولي الشركة استعرضوا مع صنع الله الصعوبات التي واجهتهم، وآخر ما تم الوصول إليه في مشروع تطوير وتأهيل الحقل النفطي.

575 مليون دولار خسائر معدات حقل «مبروك»
وأكدت المؤسسة الوطنية للنفط «أن الحقل سيعود للإنتاج في الربع الأول من العام 2023 بمعدلات تصل إلى 25 ألف برميل يوميا، بعد توقف دام لأكثر من سبع سنوات».

وقال رئيس لجنة إدارة المشغل لشركة «مبروك» للعمليات النفطية عبدالباسط الرفاعي، خلال الاجتماع، إن دراسة أجرتها شركة «الإنشاءات الوطنية» للتقييم الفني لجميع المعدات والمواد بحقل «مبروك» بناء على تعليمات الإدارة العليا بالمؤسسة، خلصت إلى أن الخسائر بلغت 575 مليون دولار.

من جانبه، ثمن صنع الله، الأعمال المنجزة في مشروع إعادة حقل «مبروك»، مشيدا بجهود شركة «الإنشاءات الوطنية» التي نفذت دراسة لإعادة تأهيل الحقل، مؤكدا عزم المؤسسة على إعادة تأهيل الحقل ووضعه على الإنتاج بهدف تعزيز الاقتصاد الوطني وزيادة دخل الدولة الليبية.

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