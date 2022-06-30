عمال شركة المناولة ينهون اعتصامهم بمطار مصراتة

القاهرة - بوابة الوسط

أنهى عمال الشركة الليبية للمناولة والخدمات الأرضية، اليوم الخميس، اعتصامهم الذي بدأوه خلال الساعات الماضية في مطار مصراتة الدولي، على ما أفاد مدير عام الشركة، فتحي دلعوب.

وقال دلعوب في تصريح إلى «بوابة الوسط» إن عمال الشركة استأنفوا عملهم بمطار مصراتة وأنهوا اعتصامهم، دون أن يقدم مزيد التفاصيل.

ومساء الأربعاء، نفى مصدر بنقابة الشركة الليبية للمناولة والخدمات الأرضية ما تداولته صفحات التواصل الاجتماعي بشأن إغلاق مطار مصراتة أمام حركة الملاحة الجوية، وقال إن المطار «مفتوح ويعمل ولا صحة لخبر إغلاقه».

إضراب عمال الشركة الليبية للمناولة

وأوضح المصدر، في تصريح إلى «بوابة الوسط» أن سبب ما تردد من أنباء عن إغلاق المطار هو «توقف عمال الشركة الليبية للمناولة والخدمات الأرضية عن تقديم خدماتهم لرحلات خطوط الطيران الأفريقية، والخطوط الجوية الليبية، وطيران المؤسسة الوطنية للنفط»، ونبه إلى أن «رحلات أخرى مستمرة بلا توقف لأنهم يسددون «كاش»، وكذلك الأمر مع الشركات الخاصة للمناولة مستمرة في عملها».

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وقال إن «عمال الشركة وموظفيها لم يتقاضوا رواتبهم منذ 25 شهرا»، وبيَّن أن «الإضراب كان مقررا منذ نحو أسبوعين وجرى تعليقه بعد أن دخل حيز التنفيذ بناء على طلب المجلس البلدي لمنحه فرصة للاجتماع مع وزير المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية لحل المشكلة».

وذكر المصدر أن الوزير اجتمع مع ممثلين عن الموظفين والعمال ووعدهم بسداد رواتب ستة أشهر، لكن «المحتجين رفضوا لأن الإجراءات الإدارية تستغرق وقتا وقد تمتد إلى ما بعد العيد»، وأضاف «أن المحتجين طلبوا من المجلس البلدي مصراتة تسديد جزء من القيمة على شكل سلفة، لكنه اعتذر بسبب وجود التزامات أخرى».

وفي 22 يونيو الجاري، أعلن العاملون والنقابة بالشركة الليبية للخدمات الأرضية إيقاف خدمات الشركة في مطارات مصراتة والمنطقتين الشرقية والجنوبية، ظهر السبت (25 يونيو)، وذلك احتجاجا على عدم صرف مرتباتهم المتأخرة أو جزء منها قبل حلول عيد الأضحى المبارك، وذلك في بيانات أصدرتها فروع نقابة موظفي الشركة الليبية للمناولة الأرضية والعاملون بالشركة بالمنطقة الجنوبية وبنغازي ومصراتة.