Atwasat

عمال شركة المناولة ينهون اعتصامهم بمطار مصراتة

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 30 يونيو 2022, 05:56 مساء
عمال شركة المناولة ينهون اعتصامهم بمطار مصراتة
إضراب سابق لموظفي المناولة بمطار معيتيقة، يوم 10 مارس 2021، (أرشيفية: صفحة المطار على فيسبوك)
alwasat radio

أنهى عمال الشركة الليبية للمناولة والخدمات الأرضية، اليوم الخميس، اعتصامهم الذي بدأوه خلال الساعات الماضية في مطار مصراتة الدولي، على ما أفاد مدير عام الشركة، فتحي دلعوب.

وقال دلعوب في تصريح إلى «بوابة الوسط» إن عمال الشركة استأنفوا عملهم بمطار مصراتة وأنهوا اعتصامهم، دون أن يقدم مزيد التفاصيل.

ومساء الأربعاء، نفى مصدر بنقابة الشركة الليبية للمناولة والخدمات الأرضية ما تداولته صفحات التواصل الاجتماعي بشأن إغلاق مطار مصراتة أمام حركة الملاحة الجوية، وقال إن المطار «مفتوح ويعمل ولا صحة لخبر إغلاقه».

إضراب عمال الشركة الليبية للمناولة
وأوضح المصدر، في تصريح إلى «بوابة الوسط» أن سبب ما تردد من أنباء عن إغلاق المطار هو «توقف عمال الشركة الليبية للمناولة والخدمات الأرضية عن تقديم خدماتهم لرحلات خطوط الطيران الأفريقية، والخطوط الجوية الليبية، وطيران المؤسسة الوطنية للنفط»، ونبه إلى أن «رحلات أخرى مستمرة بلا توقف لأنهم يسددون «كاش»، وكذلك الأمر مع الشركات الخاصة للمناولة مستمرة في عملها».

- موظفو المناولة الأرضية يعلنون وقف الخدمات بمطارات مصراتة والمنطقتين الشرقية والجنوبية.. السبت
- مصدر نقابي ينفي إقفال مطار مصراتة: «إضراب في 3 شركات فقط»

وقال إن «عمال الشركة وموظفيها لم يتقاضوا رواتبهم منذ 25 شهرا»، وبيَّن أن «الإضراب كان مقررا منذ نحو أسبوعين وجرى تعليقه بعد أن دخل حيز التنفيذ بناء على طلب المجلس البلدي لمنحه فرصة للاجتماع مع وزير المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية لحل المشكلة».

وذكر المصدر أن الوزير اجتمع مع ممثلين عن الموظفين والعمال ووعدهم بسداد رواتب ستة أشهر، لكن «المحتجين رفضوا لأن الإجراءات الإدارية تستغرق وقتا وقد تمتد إلى ما بعد العيد»، وأضاف «أن المحتجين طلبوا من المجلس البلدي مصراتة تسديد جزء من القيمة على شكل سلفة، لكنه اعتذر بسبب وجود التزامات أخرى».

وفي 22 يونيو الجاري، أعلن العاملون والنقابة بالشركة الليبية للخدمات الأرضية إيقاف خدمات الشركة في مطارات مصراتة والمنطقتين الشرقية والجنوبية، ظهر السبت (25 يونيو)، وذلك احتجاجا على عدم صرف مرتباتهم المتأخرة أو جزء منها قبل حلول عيد الأضحى المبارك، وذلك في بيانات أصدرتها فروع نقابة موظفي الشركة الليبية للمناولة الأرضية والعاملون بالشركة بالمنطقة الجنوبية وبنغازي ومصراتة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بث مباشر «WTV».. مباراة «شباب الجبل × الوفاق أجدابيا» في مرحلة تفادي الهبوط

بث مباشر «WTV».. مباراة «شباب الجبل × الوفاق أجدابيا» في مرحلة تفادي الهبوط
«ناسا»: «جيمس ويب» سيوفر «أبعد صورة» التقطها للكون

«ناسا»: «جيمس ويب» سيوفر «أبعد صورة» التقطها للكون
روسيا تعلن أسر أكثر من 6 آلاف مقاتل أوكراني

روسيا تعلن أسر أكثر من 6 آلاف مقاتل أوكراني
رسميا.. يوفنتوس يعلن رحيل الثلاثي ديبالا وموراتا وبيرنارديسكي

رسميا.. يوفنتوس يعلن رحيل الثلاثي ديبالا وموراتا وبيرنارديسكي
سجن المغني آر. كيلي 30 عاما بتهمة اعتداءات جنسية

سجن المغني آر. كيلي 30 عاما بتهمة اعتداءات جنسية
مواجهة فاصلة لحسم بطل الدوري الإيطالي حال التساوي في النقاط

مواجهة فاصلة لحسم بطل الدوري الإيطالي حال التساوي في النقاط
مشاجرة بسلاح ناري تفصل طالبين من جامعة طبرق

مشاجرة بسلاح ناري تفصل طالبين من جامعة طبرق
كاركاتير حليم - البرلمان في ليبيا

كاركاتير حليم - البرلمان في ليبيا
كاركاتير خيري - معاناة الليبيين مع انقطاع الكهرباء

كاركاتير خيري - معاناة الليبيين مع انقطاع الكهرباء
ملتقى حول «الدستور المعدل وعودة المملكة الليبية» في ترهونة السبت المقبل

ملتقى حول «الدستور المعدل وعودة المملكة الليبية» في ترهونة السبت المقبل
زيلينسكي يعلن قطع العلاقات مع سورية بعد اعترافها باستقلال منطقتين انفصاليتين

زيلينسكي يعلن قطع العلاقات مع سورية بعد اعترافها باستقلال منطقتين انفصاليتين
السعودية تعلن الخميس غرة ذي الحجة.. و 9 يوليو أول أيام عيد الأضحى

السعودية تعلن الخميس غرة ذي الحجة.. و 9 يوليو أول أيام عيد الأضحى
تقرير فرنسي: «مفاوضات مشروطة» لإطلاق سراح عبدالله السنوسي

تقرير فرنسي: «مفاوضات مشروطة» لإطلاق سراح عبدالله السنوسي
عبر «WTV».. «في التسعين» يكشف آخر تحضيرات «سداسي التتويج»

عبر «WTV».. «في التسعين» يكشف آخر تحضيرات «سداسي التتويج»
مصادر لقناة الوسط «WTV»: تعثر محادثات جنيف وتأجيل توقيع الاتفاق على الوثيقة الدستورية

مصادر لقناة الوسط «WTV»: تعثر محادثات جنيف وتأجيل توقيع الاتفاق على الوثيقة ...
البنزرتي ينهي الاتفاق ويتأهب لقيادة الأهلي بنغازي في دوري التتويج السداسي

البنزرتي ينهي الاتفاق ويتأهب لقيادة الأهلي بنغازي في دوري التتويج السداسي
«بوابة الوسط» تستعرض مشوار تتويج الأهلي طرابلس ببطولة دوري السلة (صور)

«بوابة الوسط» تستعرض مشوار تتويج الأهلي طرابلس ببطولة دوري السلة (صور)
ماذا قال نورلاند عن «آلية مستفيد»؟

ماذا قال نورلاند عن «آلية مستفيد»؟
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
الوزارة تتهم مؤسسة النفط بارتكاب «تجاوزات» بملف التوظيف في القطاع
الوزارة تتهم مؤسسة النفط بارتكاب «تجاوزات» بملف التوظيف في القطاع
الدولار يواصل الارتفاع في السوق الموازية
الدولار يواصل الارتفاع في السوق الموازية
الدبيبة يؤكد ضرورة صرف 6 أشهر من منحة الزوجة قبل عيد الأضحى
الدبيبة يؤكد ضرورة صرف 6 أشهر من منحة الزوجة قبل عيد الأضحى
السفارة الأميركية تهنئ وليامز على «التقدم المحرز» في جنيف.. وتمديد دورها بالأمم المتحدة
السفارة الأميركية تهنئ وليامز على «التقدم المحرز» في جنيف.. ...
عمال شركة المناولة ينهون اعتصامهم بمطار مصراتة
عمال شركة المناولة ينهون اعتصامهم بمطار مصراتة
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
«جريمة شرف».. أب يقتل ابنته في بنغازي
«جريمة شرف».. أب يقتل ابنته في بنغازي...
«ساعات الذعر والغضب».. اشتباكات المسلحين تحاصر المواطنين في حديقة «سوق الثلاثاء»
«ساعات الذعر والغضب».. اشتباكات المسلحين تحاصر المواطنين في ......
باشاغا يكشف تفاصيل المفاوضات مع المجموعات المسلحة في طرابلس
باشاغا يكشف تفاصيل المفاوضات مع المجموعات المسلحة في طرابلس...
الدبيبة يعتمد جدول المرتبات الموحد
الدبيبة يعتمد جدول المرتبات الموحد...
النيابة العامة تكشف ملابسات تحرير الطفل مصطفى البركولي
النيابة العامة تكشف ملابسات تحرير الطفل مصطفى البركولي...
المزيد
صنع الله: استمرار تنفيذ برامج التنمية المكانية متوقف على استمرارية إنتاجها النفطي
صنع الله: استمرار تنفيذ برامج التنمية المكانية متوقف على ......
غلق مراقبة تعليم بني وليد احتجاجا على تعيين «معلمين جدد لا يعملون بها»
غلق مراقبة تعليم بني وليد احتجاجا على تعيين «معلمين جدد لا ......
مؤسسة النفط تعتزم إعادة تشغيل حقل «مبروك» خلال الربع الأول من 2023
مؤسسة النفط تعتزم إعادة تشغيل حقل «مبروك» خلال الربع الأول ......
عمال شركة المناولة ينهون اعتصامهم بمطار مصراتة
عمال شركة المناولة ينهون اعتصامهم بمطار مصراتة...
السفارة الأميركية تهنئ وليامز على «التقدم المحرز» في جنيف.. وتمديد دورها بالأمم المتحدة
السفارة الأميركية تهنئ وليامز على «التقدم المحرز» في جنيف.. ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط