Atwasat

حكومة الوحدة توقع مذكرة تفاهم مع تشاد لهيكلة ديونها من 1995 إلى 2009

الجزائر - بوابة الوسط: عبدالرحمن أميني الخميس 30 يونيو 2022, 02:34 مساء
حكومة الوحدة توقع مذكرة تفاهم مع تشاد لهيكلة ديونها من 1995 إلى 2009
لقاء المبروك مع وزير المالية التشادي في إسطنبول، 28 يونيو 2022، (جريدة الوحدة التشادية)
alwasat radio

وقع وزير المالية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة خالد المبروك عبدالله مذكرة تفاهم مع نظيره التشادي طاهر حميد، لإعادة هيكلة ديون إنجامينا خلال الفترة من العام 1995 إلى العام 2009.

جاء ذلك خلال لقاء الطرفين في إسطنبول بتركيا، يومي الإثنين والثلاثاء الماضيين، حسب ما أوردته جريدة «الوحدة» التشادية. فيما لم يُفصح عن تفاصيل بشأن حجم الديون التشادية المستحقة لليبيا.

مذكرة تفاهم في إطار اتفاق بين تشاد وصندوق النقد
وأشارت الجريدة إلى أن هذه المذكرة تأتي في إطار البرنامج التشادي مع صندوق النقد الدولي، الذي يتطلب إعادة هيكلة الدين الخارجي؛ حيث وافق المجلس التنفيذي للصندوق في 22 ديسمبر الماضي على اتفاق مع تشاد مدته 36 شهرًا في إطار آلية «التسهيل الائتماني الممدد»، بمبلغ يعادل 392.56 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (نحو 570.75 مليون دولار أميركي أو 280% من حصة العضوية)؛ للمساعدة على سد احتياجات تشاد الكبيرة لتمويل ميزان المدفوعات والموازنة، بوسائل منها حفز الدعم المالي من المانحين الرسميين.

- تشاد: 91 مليون دولار.. قيمة الذهب المهرب أسبوعيا إلى ليبيا

وعقب ضمانات التمويل التي قدمتها لجنة دائني تشاد في شهر يونيو العام 2021 من أجل دعم عملية معالجة الديون في سياق «الإطار المشترك»، أصبحت الحاجة ماسة للتوصل إلى التزام قوي من جانب الدائنين من القطاع الخاص لإطلاق الموارد التمويلية من الصندوق، مما يحفز على إتاحة مبالغ كبيرة من التمويل الرسمي لتشاد حسبما أفاد الصندوق للجريدة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

سجن المغني آر. كيلي 30 عاما بتهمة اعتداءات جنسية

سجن المغني آر. كيلي 30 عاما بتهمة اعتداءات جنسية
مواجهة فاصلة لحسم بطل الدوري الإيطالي حال التساوي في النقاط

مواجهة فاصلة لحسم بطل الدوري الإيطالي حال التساوي في النقاط
مشاجرة بسلاح ناري تفصل طالبين من جامعة طبرق

مشاجرة بسلاح ناري تفصل طالبين من جامعة طبرق
كاركاتير حليم - البرلمان في ليبيا

كاركاتير حليم - البرلمان في ليبيا
كاركاتير خيري - معاناة الليبيين مع انقطاع الكهرباء

كاركاتير خيري - معاناة الليبيين مع انقطاع الكهرباء
ملتقى حول «الدستور المعدل وعودة المملكة الليبية» في ترهونة السبت المقبل

ملتقى حول «الدستور المعدل وعودة المملكة الليبية» في ترهونة السبت المقبل
زيلينسكي يعلن قطع العلاقات مع سورية بعد اعترافها باستقلال منطقتين انفصاليتين

زيلينسكي يعلن قطع العلاقات مع سورية بعد اعترافها باستقلال منطقتين انفصاليتين
السعودية تعلن الخميس غرة ذي الحجة.. و 9 يوليو أول أيام عيد الأضحى

السعودية تعلن الخميس غرة ذي الحجة.. و 9 يوليو أول أيام عيد الأضحى
تقرير فرنسي: «مفاوضات مشروطة» لإطلاق سراح عبدالله السنوسي

تقرير فرنسي: «مفاوضات مشروطة» لإطلاق سراح عبدالله السنوسي
عبر «WTV».. «في التسعين» يكشف آخر تحضيرات «سداسي التتويج»

عبر «WTV».. «في التسعين» يكشف آخر تحضيرات «سداسي التتويج»
مصادر لقناة الوسط «WTV»: تعثر محادثات جنيف وتأجيل توقيع الاتفاق على الوثيقة الدستورية

مصادر لقناة الوسط «WTV»: تعثر محادثات جنيف وتأجيل توقيع الاتفاق على الوثيقة ...
البنزرتي ينهي الاتفاق ويتأهب لقيادة الأهلي بنغازي في دوري التتويج السداسي

البنزرتي ينهي الاتفاق ويتأهب لقيادة الأهلي بنغازي في دوري التتويج السداسي
«بوابة الوسط» تستعرض مشوار تتويج الأهلي طرابلس ببطولة دوري السلة (صور)

«بوابة الوسط» تستعرض مشوار تتويج الأهلي طرابلس ببطولة دوري السلة (صور)
ماذا قال نورلاند عن «آلية مستفيد»؟

ماذا قال نورلاند عن «آلية مستفيد»؟
بعد عقود من التهميش.. الفنانون السعوديون يحظون بدعم سلطات بلادهم

بعد عقود من التهميش.. الفنانون السعوديون يحظون بدعم سلطات بلادهم
«المركزي» بطرابلس: أحلنا مليار دينار لـ«المركزي» في بنغازي و1.16 مليار لفروع المصارف بالمنطقة الشرقية خلال 6 أشهر

«المركزي» بطرابلس: أحلنا مليار دينار لـ«المركزي» في بنغازي و1.16 مليار لفروع ...
مكتب النائب العام: القضاء المالطي استجاب إلى طلب رد 96 مليون يورو من أموال «الأمن الوطني»

مكتب النائب العام: القضاء المالطي استجاب إلى طلب رد 96 مليون يورو من أموال ...
بالفيديو: اللبنانية دومينيك سكارليت تطلق أغنية «ع بالي»

بالفيديو: اللبنانية دومينيك سكارليت تطلق أغنية «ع بالي»
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
السوق الرسمية: ارتفاع الدولار وتراجع اليورو والإسترليني
السوق الرسمية: ارتفاع الدولار وتراجع اليورو والإسترليني
فقدان 30 مهاجرا قبالة ساحل ليبيا بينهم نساء وأطفال
فقدان 30 مهاجرا قبالة ساحل ليبيا بينهم نساء وأطفال
وزارة النفط تتهم صنع الله «بإثارة البلبلة» بشأن «نفاد الوقود»
وزارة النفط تتهم صنع الله «بإثارة البلبلة» بشأن «نفاد الوقود»
بعثة الحج تتابع مع جهات سعودية الترتيبات للمشاعر المقدسة
بعثة الحج تتابع مع جهات سعودية الترتيبات للمشاعر المقدسة
بـ10 ملايين دولار.. اتفاقية سودانية لتنظيم تجارة الحدود مع ليبيا
بـ10 ملايين دولار.. اتفاقية سودانية لتنظيم تجارة الحدود مع ليبيا
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
«جريمة شرف».. أب يقتل ابنته في بنغازي
«جريمة شرف».. أب يقتل ابنته في بنغازي...
«ساعات الذعر والغضب».. اشتباكات المسلحين تحاصر المواطنين في حديقة «سوق الثلاثاء»
«ساعات الذعر والغضب».. اشتباكات المسلحين تحاصر المواطنين في ......
باشاغا يكشف تفاصيل المفاوضات مع المجموعات المسلحة في طرابلس
باشاغا يكشف تفاصيل المفاوضات مع المجموعات المسلحة في طرابلس...
الدبيبة يعتمد جدول المرتبات الموحد
الدبيبة يعتمد جدول المرتبات الموحد...
قادة تشكيلات من المنطقة الغربية يجتمعون بمسؤولين مغاربة في الصخيرات.. ويحددون موقفهم من «الحكومتين»
قادة تشكيلات من المنطقة الغربية يجتمعون بمسؤولين مغاربة في ......
المزيد
وليامز: نقطة خلافية بين «النواب» و«الدولة» بشأن شروط الترشح للانتخابات الرئاسية
وليامز: نقطة خلافية بين «النواب» و«الدولة» بشأن شروط الترشح ......
سفير هولندا يؤكد للكوني دعم بلاده «الرئاسي» لإنجاح مشروع المصالحة
سفير هولندا يؤكد للكوني دعم بلاده «الرئاسي» لإنجاح مشروع ......
حكومة الوحدة توقع مذكرة تفاهم مع تشاد لهيكلة ديونها من 1995 إلى 2009
حكومة الوحدة توقع مذكرة تفاهم مع تشاد لهيكلة ديونها من 1995 ......
بـ10 ملايين دولار.. اتفاقية سودانية لتنظيم تجارة الحدود مع ليبيا
بـ10 ملايين دولار.. اتفاقية سودانية لتنظيم تجارة الحدود مع ......
بعثة الحج تتابع مع جهات سعودية الترتيبات للمشاعر المقدسة
بعثة الحج تتابع مع جهات سعودية الترتيبات للمشاعر المقدسة...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط