حكومة الوحدة توقع مذكرة تفاهم مع تشاد لهيكلة ديونها من 1995 إلى 2009

الجزائر - بوابة الوسط: عبدالرحمن أميني

وقع وزير المالية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة خالد المبروك عبدالله مذكرة تفاهم مع نظيره التشادي طاهر حميد، لإعادة هيكلة ديون إنجامينا خلال الفترة من العام 1995 إلى العام 2009.

جاء ذلك خلال لقاء الطرفين في إسطنبول بتركيا، يومي الإثنين والثلاثاء الماضيين، حسب ما أوردته جريدة «الوحدة» التشادية. فيما لم يُفصح عن تفاصيل بشأن حجم الديون التشادية المستحقة لليبيا.

مذكرة تفاهم في إطار اتفاق بين تشاد وصندوق النقد

وأشارت الجريدة إلى أن هذه المذكرة تأتي في إطار البرنامج التشادي مع صندوق النقد الدولي، الذي يتطلب إعادة هيكلة الدين الخارجي؛ حيث وافق المجلس التنفيذي للصندوق في 22 ديسمبر الماضي على اتفاق مع تشاد مدته 36 شهرًا في إطار آلية «التسهيل الائتماني الممدد»، بمبلغ يعادل 392.56 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (نحو 570.75 مليون دولار أميركي أو 280% من حصة العضوية)؛ للمساعدة على سد احتياجات تشاد الكبيرة لتمويل ميزان المدفوعات والموازنة، بوسائل منها حفز الدعم المالي من المانحين الرسميين.

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وعقب ضمانات التمويل التي قدمتها لجنة دائني تشاد في شهر يونيو العام 2021 من أجل دعم عملية معالجة الديون في سياق «الإطار المشترك»، أصبحت الحاجة ماسة للتوصل إلى التزام قوي من جانب الدائنين من القطاع الخاص لإطلاق الموارد التمويلية من الصندوق، مما يحفز على إتاحة مبالغ كبيرة من التمويل الرسمي لتشاد حسبما أفاد الصندوق للجريدة.