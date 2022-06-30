بـ10 ملايين دولار.. اتفاقية سودانية لتنظيم تجارة الحدود مع ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

وقعت وزارة التجارة السودانية وولاية شمال كردفان بالخرطوم، اتفاقية بقيمة 10 ملايين دولار؛ لتنظيم التجارة العابرة للحدود مع ليبيا، من خلال منفذ حمرة الشيخ.

وقالت وزيرة التجارة والتموين السودانية آمال صالح سعد، إن الاتفاقية ستسهم في زيادة التبادل التجاري، انطلاقًا من ولاية كردفان، وهي إحدى ولايات السودان الوسطى، إلى ليبيا، وتنظيم وتوسيع دائرة تبادل السلع بين الأطراف الموقعة، وتعزز عملية التواصل الاجتماعي بالمناطق الحدودية، وتزيد الثقة بين الأطراف في إمكانية التبادل التجاري وفق القانون، والتوزيع العادل بين التجار بشأن السلع المتفق عليها في الاستيراد والتصدير، حسب تصريح إلى وكالة الأنباء السودانية «سونا»، أمس الأربعاء.

الاتفاقية تسهم في الحد من التهريب

بدوره، أكد الوالي المكلف بشمال كردفان فضل الله علي التوم أن الاتفاقية تدعم الاقتصاد القومي وتحد من التهريب، وتضمن الحصول على عائدات التصدير لوزارة التجارة، مشيرًا إلى وجود تجربة سابقة ناجحة لكنها تعطلت بسبب عدم الاستقرار، وأوضح أن عدم تنظيم عملية التجارة يؤدي إلى التهريب وفقدان العائدات، داعيًا الولايات الحدودية إلى توقيع اتفاقات تجارة حدود مماثلة لدعم الاقتصاد

يُشار إلى أن سلطات شمال دارفور شمال غربي السودان أعلنت مطلع فبراير الماضي إنشاء قوة أمنية لحماية القوافل التجارية المتجهة من السودان إلى ليبيا والقادمة منها.