السوق الرسمية: ارتفاع الدولار وتراجع اليورو والإسترليني

القاهرة - بوابة الوسط

تباينت أسعار العملات الدولية أمام الدينار الليبي في السوق الرسمية، اليوم الثلاثاء، مقارنة بتعاملات أمس الإثنين.

وارتفع متوسط سعر الدولار الأميركي أمام الدينار الليبي إلى 4.83 دينار مقابل 4.82 دينار أمس، حسب النشرة الرسمية الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي.

انخفاض اليورو والإسترليني

وانخفض سعر اليورو أربعة قروش إلى 5.05 دينار من 5.09 دينار أمس، وهبط سعر الجنيه الإسترليني قرشًا واحدًا إلى 5.87 دينار مقابل 5.88 دينار أمس.

وثبت الريال السعودي والدرهم الإماراتي عند 1.28 دينار و1.31 دينار على الترتيب، بينما هبط سعر الدينار التونسي إلى 1.55 دينار مقابل 1.56 دينار أمس.

وبقيت الليرة التركية عند 0.28 دينار، فيما صعد سعر اليوان الصيني إلى 0.72 دينار من 0.71 دينار أمس.