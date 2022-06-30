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الخطوط الليبية: عودة جميع الرحلات إلى مطار بنينا

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 30 يونيو 2022, 01:42 صباحا
الخطوط الليبية: عودة جميع الرحلات إلى مطار بنينا
طائرة تابعة للخطوط الجوية الليبية. (فيسبوك)
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أعلنت شركة الخطوط الجوية الليبية تعليق الإعتصام من قِبل الشركة الليبية للمناولة و الخدمات الأرضية.

وأشارت في منشور عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، الأربعاء، إلى «عودة جميع الرّحلات المحلّية و الدوليّة من وإلى مطار بنينا الدولي، وأضاف «ستُفيدكم صفحة شركة الخطوط الجوية الليبية بمواعيد جميع الرّحلات الجويّة القادمة ».

لا إغلاق لمطار مصراتة
وفي وقت سابق، نفي مصدر من نقابة الشركة الليبية للمناولة والخدمات الارضية ما تداولته صفحات التواصل الاجتماعي عن إغلاق مطار مصراتة أمام حركة الملاحة الجوية، وقال إن المطار «مفتوح ويعمل ولا صحة لخبر إغلاقه».

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وأوضح المصدر، في تصريح إلى «بوابة الوسط» أن سبب ما تردد من أنباء عن إغلاق المطار هو «الإضراب الذي بدأ في رحلات خطوط الطيران الأفريقية والخطوط الجوية الليبية وطيران المؤسسة الوطنية  للنفط، فقط تنفيذا لاضراب عمال الشركة الليبية للمناولة والخدمات الارضية». ونبه إلى أن «رحلات أخرى مستمرة بلا توقف لأنهم يسددوا كاش ، وكذلك الأمر مع الشركات الخاصة للمناولة مستمرة في عملها».

وفي 22 يونيو الجاري، أعلن العاملون والنقابة بالشركة الليبية للخدمات الأرضية إيقاف خدمات الشركة في مطارات مصراتة والمنطقتين الشرقية والجنوبية، ظهر السبت (25 يونيو)، وذلك احتجاجًا على عدم صرف مرتباتهم المتأخرة أو جزء منها قبل حلول عيد الأضحى المبارك. زذلك في بيانات أصدرتها فروع نقابة موظفي الشركة الليبية للمناولة الأرضية والعاملون بالشركة بالمنطقة الجنوبية وبنغازي ومصراتة.

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