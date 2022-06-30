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مصدر نقابي ينفي إقفال مطار مصراتة: «إضراب في 3 شركات فقط»

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 30 يونيو 2022, 12:55 صباحا
مصدر نقابي ينفي إقفال مطار مصراتة: «إضراب في 3 شركات فقط»
طائرة في مدرج مطار مصراتة، 29 يونيو 2022. (لقطة مثبتة من تسجيل مصور)
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نفي مصدر من نقابة الشركة الليبية للمناولة والخدمات الارضية ما تداولته صفحات التواصل الاجتماعي عن إغلاق مطار مصراتة أمام حركة الملاحة الجوية، وقال إن المطار «مفتوح ويعمل ولا صحة لخبر إغلاقه».

وأوضح  عضو النقابة علي سميو، في تصريح إلى «بوابة الوسط» أن سبب ما تردد من أنباء عن إغلاق المطار هو «الإضراب الذي بدأ في رحلات خطوط الطيران الأفريقية والخطوط الجوية الليبية وطيران المؤسسة الوطنية  للنفط، فقط تنفيذا لاضراب عمال الشركة الليبية للمناولة والخدمات الارضية». ونبه إلى أن «رحلات أخرى مستمرة بلا توقف لأنهم يسددوا كاش ، وكذلك الأمر مع الشركات الخاصة للمناولة مستمرة في عملها».

لا مرتبات منذ 25 شهرا
وقال المصدر النقابي إن «عمال الشركتين وموظفيهما لم يتقاضوا مرتباهم منذ 25 شهر». وبين أن «الإضراب كان مقررا منذ نحو أسبوعين وجرى تعليقه بعد أن دخل حيز التنفيذ  بناء على طلب المجلس البلدي لمنحه فرصة للاجتماع مع وزير المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية لحل المشكلة».

وذكر المصدر أن الوزير اجتمع مع ممثلين عن الموظفين والعمال اليوم ووعدهم بسداد مرتبات 6 أشهر، لكن المحتجين رفضوا لأن الإجراءات الإدارية تستغرق وقتا وقد تمتد إلى ما بعد العيد»، وأضاف «أن المحتجين طلبوا من المجلس البلدي مصراتة تسديد جزء من القيمة على شكل سلفة، لكن البلدي اعتذر بسبب وجود التزامات أخرى».

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