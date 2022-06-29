«الإفتاء» الليبية: غدا غرة ذي الحجة...

أعلنت دارُ الإفتاء الليبية؛ أن يوم غدٍ الخميس، هو غرةُ شهر ذي الحجة لهذا العامِ 1443هجري، وعليهِ.
وأوضحت في بيان، أن «يوم الجمعة التاسع من ذي الحجة، الموافق: 8/ 7/ 2022م، هو يوم الوقوف بعرفة، والسبت العاشر من ذي الحجة، الموافق: 9/ 7 هو أول أيام عيد الأضحى المبارك».
غدل غرة ذي الحجة في السعودية
وفي وقت سبق أعلنت المحكمة العليا في السعودية أن غداً الخميس هو غرة شهر ذي الحجة، والوقوف بعرفة يوم الجمعة الموافق 8 يوليو. وقالت المحكمة العليا في بيان إن أول أيام عيد الأضحى المبارك توافق يوم السبت 9 يوليو.
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