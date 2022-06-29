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ملتقى حول «الدستور المعدل وعودة المملكة الليبية» في ترهونة السبت المقبل

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 29 يونيو 2022, 10:44 مساء
ملتقى حول «الدستور المعدل وعودة المملكة الليبية» في ترهونة السبت المقبل
المؤتمر الرابع لعودة الشرعية الدستورية في طرابلس، الأربعاء 22 يونيو 2022. (الإنترنت)
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أعلن دعاة العودة إلى الملكية الدستورية عن عقد ملتقى حول «الدستور المعدل وعودة المملكة الليبية» وذلك بمدرسة المرحوم صالح سويسي بطريق عين الشرشارة في مدينة ترهونة صباح يوم السبت المقبل الموافق 2 يوليو القادم، وفق دعوة للقائمين على الحراك اطلعت عليها «بوابة الوسط» اليوم الأربعاء.

واستضافت مدينة طرابلس يوم 22 يونيو الجاري، مؤتمرا لأنصار العودة إلى الملكية الدستورية بعنوان «المؤتمر الوطني لتفعيل دستور الاستقلال وعودة الملكية الدستورية لليبيا»، والذي خلص إلى خمس توصيات في ختام أعماله، من بينها العودة إلى «الملكية الدستورية لليبيا وفق آخر ما انتهت إليه في 31 أغسطس 1969 وتفعيل العمل بدستور المملكة الليبية».

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ويكثف أنصار العودة إلى الملكية الدستورية هذه الأيام فعالياتهم الداعية إلى العودة للشرعية الدستورية واستعادة المملكة الليبية، بعد تكرار تعثر العملية السياسية وعودة الجمود والإنسداد والانقسام الحكومي منذ تعذر إجراء الانتخابات التي كانت مقررة في 24 ديسمبر 2021.

ويرى دعاة العودة إلى الملكية الدستورية أن «العودة إلى النقطة والحالة واللحظة الأخيرة التي انحرف عنها المسار هي العلاج الصحيح والأمثل» للأزمة الراهنة في ليبيا، وفق ما جاء بيان المؤتمر الأخير في طرابلس.

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