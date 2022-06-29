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صنع الله يبحث الصعوبات التي تواجه عمال النفط

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 29 يونيو 2022, 10:21 مساء
صنع الله يبحث الصعوبات التي تواجه عمال النفط
من لقاء صنع الله مع قيادات عمالية في صناعة النفط في العاصمة طرابلس، 29 يونيو 2022. (مؤسسة النفط)
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بحث رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، اليوم الأربعاء مع رئيس اتحاد عمال شركة الخليج العربي للنفط (أجوكو) عبد الحافظ رمضان، وعضو اتحاد عمال شركة الخليج عبد المنعم فرج، ورئيس اتحاد عمال الشركة الليبية الإماراتية السيد صالح البرغثي عدداً من المواضيع التي تهم العاملين بشركة الخليج، إذ استعرض ممثلو اتحاد عمالها، المشكلات والصعوبات التي تواجههم.

وأوضح صنع الله، خلال اجتماع مع ممثلي إتحاد عمال شركة الخليج العربي، بمقر المؤسسة الوطنية للنفط بطرابلس،  القرارات اللازمة التي اتخدتها المؤسسة وجهودها المضنية وإجراءاتها المتعلقة بالتسويات المالية للعاملين بالقطاع، مؤكدًا «سعيها الدائم والمتواصل لتحسين أوضاع العاملين بالقطاع بزيادة أجورهم وتقديم خدمات صحية جيدة لهم و لذويهم وتوفير برامج تدريبية لرفع كفاءتهم».، وفق بيان صحفي للمؤسسة.

لقاء صنع الله مع المنسق العام للاتحاد العام لعمال النفط
وفي إجتماع منفصل آخر، بحث المهندس مصطفى صنع الله، خلال لقائه المنسق العام للاتحاد العام لعمال النفط  المبروك المغربي، وعضو الاتحاد علي سعيد، بحضور رئيس اتحاد عمال الشركة الليبية الإماراتية صالح البرغثي، أوضاع العاملين بقطاع النفط وسبل تحسينها. 

وحث صنع الله، الاتحاد العام لعمال النفط والغاز على «السعي الدائم لتوفير بيئة عمل مناسبة لكل العاملين بالقطاع بمختلف مواقعهم»، مؤكدا «مساندة المؤسسة التامة ودعمها اللامحدود لجميع العاملين في الحقول و المصافي و المصانع و المستودعات والموانئ النفطية على جميع الأصعدة، لتحسين وتوفير كافة الخدمات التي يستحقونها باعتبارهم الجنود المجهولون لازدهار ليبيا».

«بلومبيرغ»: إعلان «القوة القاهرة» في ميناءي السدر ورأس لانوف
على صعيد غير بعيد، نقلت وكالة «بلومبيرغ» الأميركية عن مصدر - لم تسمه - القول إن المؤسسة الوطنية للنفط أوقفت شحن أبلغت بعض شركات التجارة والشحن أمس الثلاثاء بإعلان حالة القوة القاهرة في مينائي السدرة وراس لانوف، أول وثالث أكبر ميناءي تصدير في البلاد على التوالي. وذكرت «بلومبرغ» أن المؤسسة الوطنية للنفط لم ترد على الفور على طلب للتعليق.

- رويترز: السماح بتحميل ناقلة نفط من السدرة 
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ولا تزال عدد من الحقول وموانئ النفط الرئيسية في شرق وجنوب غرب ليبيا، مقفلة منذ منتصف أبريل الماضي، على خلفية الأزمة السياسية المتصاعدة في البلاد، بعدما كلف مجلس النواب حكومة جديدة برئاسة فتحي باشاغا، ورفض رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة تسليم السلطة له.

من لقاء صنع الله مع قيادات عمالية في صناعة النفط في العاصمة طرابلس، 29 يونيو 2022. (مؤسسة النفط)
من لقاء صنع الله مع قيادات عمالية في صناعة النفط في العاصمة طرابلس، 29 يونيو 2022. (مؤسسة النفط)
من لقاء صنع الله مع قيادات عمالية في صناعة النفط في العاصمة طرابلس، 29 يونيو 2022. (مؤسسة النفط)
من لقاء صنع الله مع قيادات عمالية في صناعة النفط في العاصمة طرابلس، 29 يونيو 2022. (مؤسسة النفط)
من لقاء صنع الله مع قيادات عمالية في صناعة النفط في العاصمة طرابلس، 29 يونيو 2022. (مؤسسة النفط)
من لقاء صنع الله مع قيادات عمالية في صناعة النفط في العاصمة طرابلس، 29 يونيو 2022. (مؤسسة النفط)
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