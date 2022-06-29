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صندوق الزكاة ببني وليد يستأنف قبول طلبات العلاج من المرضى

بني وليد - بوابة الوسط: الصغير الحداد الأربعاء 29 يونيو 2022, 09:37 مساء
صندوق الزكاة ببني وليد يستأنف قبول طلبات العلاج من المرضى
موظف بمكتب صندوق الزكاة أثناء تلقيه طلبا من أحد المواطنين. (الإنترنت)
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استأنف مكتب صندوق الزكاة في مدينة بني وليد، قبول طلبات العلاج من خلال لجان تتابع الإجراءات والمستندات المطلوبة من المرضى الراغبين في الخدمة، وذلك بعد توقف استمر لمدة سنة ونصف.

وقال مدير المكتب الإعلامي بصندوق الزكاة في بني وليد، علي التائب، في تصريحات إلى «بوابة الوسط»، اليوم الأربعاء، إن هذه الخطوة تأتي في إطار المسؤولية الاجتماعية لصندوق الزكاة تجاه أفراد المجتمع ومحاولة لمساعدة المواطنين على تحمل تكاليف العلاج خاصة للفئات المستحقة للدعم.

شروط قبول طلبات العلاج
وأوضح التائب شروط قبول طلبات العلاج من المرضى المتقدمين لمكتب صندوق الزكاة والتي أهمها «أن يكون العلاج داخلا في باب الضرورات والحاجات الملحة التي تسبب للمريض قصورا في وظائف الجسم لو لم تعالج أو قرر الأطباء ضرورة معالجتها لتلافي تطورها».

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وأضاف التائب أن مكتب صندوق الزكاة ببني وليد يشترط أيضا «أن يكون المستفيد ممن تنطبق عليهم أوصاف الفقر المقررة شرعا وقانونا أو كانوا من مستوري الحال، الذين يدخلون في وصف الفقر بسبب تكاليف العلاج، إضافة لعدم قدرة المريض على توفير تكاليف العلاج التي قررها الأطباء». إضافة إلى «عدم توفر العلاج بالمجان في المستشفيات الحكومية في ليبيا إطلاقا، أو وجوده مع عدم القدرة للحصول عليه بسبب تأخر مواعيده والحاجة الملحة للعلاج السريع».

توكيل صندوق الزكاة لدفع تكاليف العلاج
وطالب التائب المواطنين المتقدمين بملفاتهم ضرورة تعبئة توكيل خاص بمؤسسة صندوق الزكاة لتمكينه من التعامل مع العيادات أو المرافق الصحية لدفع الرسوم المستحقة مباشرة، مع مراعاة الاعتدال في الإنفاق والاقتصار على مقدار الضرورة والحاجة في العلاج.

وأكد التائب أن لجان المتابعة المكلفة من مكتب صندوق الزكاة ستقوم بعرض التكاليف المباشرة وغير المباشرة للعلاج على إدارة الصندوق، لعرضها على المختصين من أجل التأكد من معقولية التكاليف لتفادي الاستغلال.

وبشأن التعامل مع حالات العلاج خارج ليبيا، نوه التائب إلى أنه «في حال عدم وجود العلاج داخل ليبيا وتكفلت الدولة بمصاريف العلاج، فإن لإدارة الصندوق مع مراعاة الضوابط السابقة صرف بدل نفقات المعيشة والإقامة المقدرة للمرضى».

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