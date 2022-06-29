خلال لقاء عميد فرع بنغازي والقطراني.. تقديم مقترح لفصل أكاديمية الدراسات العليا بالمنطقة الشرقية

القاهرة - بوابة الوسط

شهد لقاء عميد أكاديمية الدراسات العليا فرع بنغازي، الدكتور عبدالكريم الجويلي، مع نائب رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب، علي القطراني، اليوم الأربعاء، تقديم مقترح يقضي بـ«فصل أكاديمية الدراسات العليا بالمنطقة الشرقية»، بحسب مكتب التواصل والإعلام بديوان مجلس الوزراء في بنغازي.

والتقى القطراني بمكتبه في ديوان مجلس الوزراء بمدينة بنغازي مع عميد أكاديمية الدراسات العليا فرع بنغازي الدكتور عبدالكريم الجويلي، ووكيل الأكاديمية للشؤون العلمية الدكتور عبدالسلام العمروني، بحضور وزير التعليم العالي الدكتور عاشور المسماري، ووزير الزراعة والثروة الحيوانية يونس العرفي.

رفض إعفاء عميد فرع أكاديمية الدراسات العليا في بنغازي

وقال مكتب الإعلام والتواصل بديوان مجلس الوزراء بنغازي عبر صفحته على «فيسبوك» إن اللقاء ناقش القرار الصادر من حكومة الوحدة الوطنية المتعلق بإعفاء عميد فرع الأكاديمية في بنغازي، وتكليف رئيس جديد لها، مشيرا إلى أن وزير التعليم العالي بالحكومة المكلفة من مجلس النواب عاشور المسماري «جدد التأكيد على ضرورة عدم التعامل مع القرارات الصادرة من الحكومة منتهية الولاية بناء على التعليمات الصادرة من رئيس مجلس الوزراء» فتحي باشاغا.

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وأضاف مكتب الإعلام والتواصل أن اللقاء جرى خلاله «تقديم مقترح من قبل أكاديمية الدراسات العليا بالمنطقة الشرقية إلى وزير التعليم العالي بشأن فصل الأكاديمية، وأن تكون ذات ذمة مالية مستقلة، خدمةً للطلبة في المنطقة لتسهيل إجراءات الحصول على المؤهلات العلمية العليا في جميع تخصصات الأكاديمية».

القطراني يعد بطرح المقترح على مجلس الوزراء

ووعد القطراني خلال اللقاء بعرض مقترح فصل أكاديمية الدراسات العليا بالمنطقة الشرقية على مجلس الوزراء لدراسته، مؤكدا على ضرورة الرفع من قدرة التحصيل العلمي لطلاب الدراسات العليا بما يخدم المجتمع.

لقاء القطراني مع عميد فرع أكاديمية الدراسات العليا في بنغازي، الثلاثاء 29 يونيو 2022. (مكتب الإعلام والتواصل بديوان مجلس الوزراء بنغازي)

لقاء القطراني مع عميد فرع أكاديمية الدراسات العليا في بنغازي، الثلاثاء 29 يونيو 2022. (مكتب الإعلام والتواصل بديوان مجلس الوزراء بنغازي)