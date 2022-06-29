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العثور على رفات شخص غرب أجدابيا

أجدابيا - بوابة الوسط: صلاح ناصف الأربعاء 29 يونيو 2022, 05:04 مساء
العثور على رفات شخص غرب أجدابيا
العثور على رفات شخص غرب أجدابيا، 29 يونيو 2022. (بوابة الوسط)
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أعلنت مديرية أمن أجدابيا، اليوم الأربعاء، العثور على رفات شخص في رمال شواطئ البحر بمنطقة امرير قابس الواقعة على بعد 35 كيلومترا غرب مدينة أجدابيا.

وبعد ورود معلومات تفيد بوجود رفات شخص على شاطئ البحر بمنطقة امرير قابس، انتقلت وحدة التحقيق بمركز شرطة أجدابيا، وقسمي شرطة النجدة، والتحريات العامة إلى عين المكان رفقة الإدارة العامة لأمن السواحل فرع الهلال النفطي، على ما أفاد رئيس قسم العلاقات العامة بمديرية أمن أجدابيا، عمر اشويقي.

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وقال اشويقي في تصريح إلى «بوابة الوسط»، إنه جرى استخراج الرفات ونقله إلى مستشفى «الشهيد امحمد المقريف» التعليمي المركزي، بحضور عضو النيابة العامة المكلف، والطبيب الشرعي، مؤكدا اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ذلك.

العثور على رفات شخص غرب أجدابيا، 29 يونيو 2022. (بوابة الوسط)
العثور على رفات شخص غرب أجدابيا، 29 يونيو 2022. (بوابة الوسط)
العثور على رفات شخص غرب أجدابيا، 29 يونيو 2022. (بوابة الوسط)
العثور على رفات شخص غرب أجدابيا، 29 يونيو 2022. (بوابة الوسط)
العثور على رفات شخص غرب أجدابيا، 29 يونيو 2022. (بوابة الوسط)
العثور على رفات شخص غرب أجدابيا، 29 يونيو 2022. (بوابة الوسط)
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