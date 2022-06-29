نورلاند يلمح إلى اقتراب افتتاح السفارة الأميركية بطرابلس.. ويدعو لإنهاء إغلاق النفط فورا

القاهرة - بوابة الوسط

قال سفير الولايات المتحدة ومبعوثها إلى ليبيا، ريتشارد نورلاند، اليوم الأربعاء، إنه ليس لديه إعلان بشأن موعد إعادة فتح السفارة الأميركية في طرابلس، لكنه أكد أنه الآن بات أقرب من أي وقت مضى.

وأضاف السفير الأميركي خلال مؤتمر صحفي في طرابلس: «ليس لدي إعلان حاليا حول موعد عودة افتتاح السفارة لكننا الآن أقرب من الأمس نحو هذا القرار».

نورلاند: إغلاق النفط يجب أن ينتهي فورا

وتحدث عن وضع قاس يعيشه الشعب الليبي بسبب «صيف قاس جدا جراء ارتفاع الحرارة وانقطاع الكهرباء»، وجدد دعوته إلى ضرورة «عودة إنتاج النفط من جديد واستعادة هذه الموارد لاستخدامها لصالح الشعب الليبي».

- ماذا قال نورلاند عن «آلية مستفيد»؟

وقال السفير الأميركي: «أعلم أن الليبيين يمرون بصيف قاسي جدا بسبب ارتفاع الحرارة وانقطاع التيار الكهربائي، ولا شك لدينا أن الإغلاق الحالي للنفط يجب أن ينتهي فورا، وأن إدارة إيرادات النفط الليبي وتوظيفها لصالح الشعب الليبي هو الأمر الأهم الآن».