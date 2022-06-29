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ضبط هارب من السجن في بنغازي اعتدى بالضرب على والدته

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 29 يونيو 2022, 03:15 مساء
ضبط هارب من السجن في بنغازي اعتدى بالضرب على والدته
هارب من السجن في بنغازي متهم بالاعتداء بالضرب على والدته، 29 يونيو 2022، (أمن بنغازي)
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ضبط قسم التحريات العامة بمديرية أمن بنغازي هاربًا من السجن بمنطقة البركة، اعتدى بالضرب على والدته، متسببًا في إصابتها بكسر في اليد اليمنى.

وتعود بداية الواقعة إلى تقدم امرأة بشكوى ضد ابنها إلى القسم، بتعرضها للضرب منه جراء تعاطيه الحبوب المخدرة، ما أدى في النهاية إلى إصابتها بكسر في اليد، كما قالت إنه يتعمد إثارة المشكلات مع أفراد أسرته للحصول على المال لشراء المخدرات، ويتعرض للجيران والمارة، حسب بيان المديرية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الأربعاء.

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وتأكد أعضاء التحريات من صحة تلك المعلومات بعد التواصل مع ذوي الشخص، ثم جرى ضبطه ونقله إلى القسم.

واعترف المتهم بما نسب إليه، كما اتضح أنه هارب من السجن، ومطلوب لدى جهاز الشرطة القضائية ومركز شُرطة البركة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية معه، ثم أحيل إلى النيابة العامة.

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