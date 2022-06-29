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المجلس الرئاسي يستقبل نورلاند

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 29 يونيو 2022, 02:02 مساء
المجلس الرئاسي يستقبل نورلاند
المجلس الرئاسي خلال اجتماعه مع نورلاند، 29 يونيو 2022، (وال)
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استقبل المجلس الرئاسي، اليوم الأربعاء، مبعوث الولايات المتحدة إلى ليبيا وسفيرها ريتشارد نورلاند.

جاء ذلك في نبأ عاجل لوكالة الأنباء الليبية، وسنوافيكم بتفاصيل الاجتماع فور ورودها.

نورلاند يؤكد جاهزية ليبيا للانتخابات فنيا والعائق «سياسي»
والتقى نورلاند اليوم أيضًا، رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح، حيث أكد جاهزية ليبيا من الناحية الفنية للانتخابات، «لكن العوائق الوحيدة المتبقية سياسية».

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كما بحث مع وزيرة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، نجلاء المنقوش، اليوم، آفاق إعادة فتح السفارة الأميركية في طرابلس، وسبل دعم واشطن «الاستقرار والمصالحة في ليبيا».

نورلاند: يمكن إجراء الانتخابات في ظل الحكومتين بليبيا
وأمس الثلاثاء، طرح السفير الأميركي في مقابلة مع وكالة «رويترز» إمكانية «إجراء انتخابات عامة في ليبيا دون شرط حل الأزمة بين الحكومتين المتنافستين»، مضيفًا أن آلية للإشراف على الإنفاق يمكن أن تساعد في الحكم لفترة موقتة.

وأكد نورلاند أنه متفائل بأن محادثات جنيف ربما تنهي الأزمة، «لكن توجد سبل للمضي قدمًا بعيدًا عن ضرورة وجود حكومة ليبية واحدة في السلطة»، وأوضح أنه يمكن للحكومتين في ليبيا أن تقودا «بشكل منفصل» نحو انتخابات عامة، مضيفًا «واقع المشهد السياسي الليبي هو أنه لا يمكن لأي طرف أن ينفرد بالنتيجة.. والصيغة الوحيدة التي ستنجح هي أن تجتمع الأطراف الرئيسية وتتفاوض على حل وسط».

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