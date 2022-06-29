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نورلاند يبحث مع المنقوش إعادة فتح السفارة الأميركية في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 29 يونيو 2022, 01:55 مساء
نورلاند يبحث مع المنقوش إعادة فتح السفارة الأميركية في طرابلس
لقاء المنقوش ونورلاند، 29 يونيو 2022. (حساب نورلاند على تويتر)
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قال سفير الولايات المتحدة ومبعوثها إلى ليبيا، ريتشارد نورلاند، اليوم الأربعاء، إنه بحث مع وزيرة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، نجلاء المنقوش، آفاق إعادة فتح السفارة الأميركية في طرابلس.

وأوضح نورلاند في سلسلة تغريدات عبر حسابه بموقع «تويتر» إن اللقاء تطرق إلى «السبل التي يمكن للولايات المتحدة من خلالها دعم الاستقرار والمصالحة في ليبيا».

كما كان الاجتماع أول فرصة لنورلاند لكي يقدم للمنقوش جائزتها كفائزة بالجائزة الدولية للمرأة الشجاعة لهذا العام. وقدّم وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، هذه الجائزة لأول مرة في حفل افتراضي في مارس، حسب التغريدة.

وفي مارس الماضي، التقت المنقوش وفدًا من وزارة الخارجية الأميركية، المعني بملف إعادة فتح سفارة الولايات المتحدة في العاصمة طربلس. وسلم الوفد المنقوش، رسالة من نظيرها الأميركي أنتوني بلينكن، تتعلق بتعزيز التعاون بين البلدين، حسب بيان للوزارة الليبية.

- لإعادة افتتاح السفارة في طرابلس.. وفد أميركي يلتقي المنقوش
- الخارجية الأميركية تمنح المنقوش جائزة المرأة الشجاعة

نورلاند: يمكن إجراء الانتخابات في ظل الحكومتين بليبيا
وأمس الثلاثاء، قال السفير الأميركي في مقابلة مع وكالة «رويترز» إنه «يمكن إجراء انتخابات عامة في ليبيا دون شرط حل الأزمة بين الحكومتين المتنافستين»، مضيفًا أن آلية للإشراف على الإنفاق يمكن أن تساعد في الحكم لفترة موقتة.

وأكد نورلاند أنه متفائل بأن محادثات جنيف ربما تنهي الأزمة، «لكن توجد سبل للمضي قدمًا بعيدًا عن ضرورة وجود حكومة ليبية واحدة في السلطة»، وأوضح أنه يمكن للحكومتين في ليبيا أن تقودا «بشكل منفصل» نحو انتخابات عامة، مضيفًا «واقع المشهد السياسي الليبي هو أنه لا يمكن لأي طرف أن ينفرد بالنتيجة.. والصيغة الوحيدة التي ستنجح هي أن تجتمع الأطراف الرئيسية وتتفاوض على حل وسط».

وقال إنه إذا لم تفض محادثات جنيف هذا الأسبوع بين الهيئتين التشريعيتين في ليبيا بشأن الأساس الدستوري للانتخابات إلى اتفاق، فإنه يتوقع المزيد من المفاوضات التي ستواصل العمل على المجالات التي جرى الاتفاق عليها بالفعل.

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