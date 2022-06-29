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صوان يرد على نورلاند: إجراء الانتخابات في ظل حكومتين «غير مجد واستخفاف بالعملية»

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 29 يونيو 2022, 01:54 مساء
صوان يرد على نورلاند: إجراء الانتخابات في ظل حكومتين «غير مجد واستخفاف بالعملية»
رئيس حزب العدالة والبناء، محمد صوان، (أرشيفية: الإنترنت)
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انتقد رئيس الحزب الديمقراطي محمد صوان طرح إجراء الانتخابات في ظل حكومتين، قائلًا إن الأمر «غير مجد، واستخفاف بالعملية».

وقال صوان: «نستغرب ما يطرحه ممثلو بعض الدول بشأن إمكانية إجراء الانتخابات بعد الاتفاق على القاعدة الدستورية مباشرة، في ظل حكومتين كل منهما تشرف على إجراء الانتخابات في محيطها الجغرافي، دون الحاجة إلى توحيد السلطة التنفيدية تحت حكومة واحدة قادرة على الحكم والحركة في كل البلاد، مع تشديد هؤلاء الممثلين إلى ضرورة الإشراف على الموارد المالية للدولة ما يؤكد حرصها على مصالحها فقط وارتهان السيادة»، حسب تصريح نقله الحزب على صفحته في موقع «فيسبوك».

نورلاند: يمكن إجراء الانتخابات في ظل حكومتين متنافسين
وجاء المقترح على لسان السفير الأميركي في ليبيا، ريتشارد نورلاند، خلال مقابلة مع وكالة «رويترز» أمس الثلاثاء.

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وقال نورلاند إنه «يمكن إجراء انتخابات عامة في ليبيا دون شرط حل الأزمة بين الحكومتين المتنافستين»، مضيفًا أنه «توجد سبل للمضي قدمًا بعيدًا عن ضرورة وجود حكومة ليبية واحدة في السلطة»، حيث تستطيع أن تقود الحكومتان ليبيا «بشكل منفصل» نحو الانتخابات، وشدد على أن «الصيغة الوحيدة التي ستنجح هي أن تجتمع الأطراف الرئيسية وتتفاوض على حل وسط».

صوان: هذا الطرح غير مجد ولا يحقق عملية انتخابية ناجحة
ورفض صوان هـذا الـطـرح، قائلًا إنه «غير مجد ولا يحقق عملية انتخابية ناجحة من الممكن أن تؤدي إلى الاستمرار والخروج من الأزمة»، واعتبر أنه «محاولة للهروب إلى الأمام، واستخفاف بالعملية الانتخابية التي ينتظرها الشعب الليبي».

وأكد أن «الليبيين قادرون بالتوافق الوطني على توحيد مؤسساتهم، ووضع الآليات والتدابير الكفيلة بالتوزيع العادل لموارد الدولة بكل شفافية دون تفريط في السيادة أو الارتهان للتدخل الأجنبي».

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