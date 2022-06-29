ارتفاع الدولار وانخفاض اليورو في السوق الرسمية

القاهرة - بوابة الوسط

ارتفع متوسط سعر الدولار الأميركي أمام الدينار الليبي إلى 4.82 دينار، في السوق الرسمية، اليوم الأربعاء، مقابل 4.80 دينار أمس.

وانخفض سعر اليورو ثلاثة قرش من 5.09 دينار، أمس، إلى 5.06 دينار، وهبط سعر الجنيه الإسترليني قرشين إلى 5.88 دينار، حسب النشرة الرسمية الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي.

وحافظ الريال السعودي على مستوى 1.28 دينار، بينما ارتفع الدرهم الإماراتي إلى 1.31 دينار مقابل 1.30 دينار، أمس، وثبت سعر الدينار التونسي عند 1.56 دينار.

وبقت الليرة التركية عند 0.28 دينار، فيما زاد اليوان الصيني إلى 0.71 دينار.