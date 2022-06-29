الدبيبة يطلق مشروع إصدار شهادة الحالة الجنائية إلكترونيا

القاهرة - بوابة الوسط

أطلق رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة مشروعات تقنية التي جرى إنجازها من وزارة الداخلية، كإصدار شهادة الحالة الجنائية إلكترونيًا، ومنظومات أخرى تخص منتسبي الوزارة.

جاء ذلك خلال حضوره رفقة وزير الداخلية خالد مازن، ورشة عمل لمركز المعلومات والتوثيق بوزارة الداخلية تحت عنوان «التحول الرقمي بوزارة الداخلية لم يعد خيارًا»، صباح اليوم الأربعاء، حسب صفحة «حكومتنا» على موقع «فيسبوك».

ورشة حول إدخال التقنية في عمل وزارة الداخلية بحضور الدبيبة

وفي بداية الورشة، قدم المركز عروضًا ضوئية للمشاريع المنفذة وأخرى جارية، تساعد في إدخال التقنية لعمل إدارات الوزارة، والجهات التابعة وأهمها جهاز المباحث الجنائية.

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ووجه الدبيبة، مراكز المعلومات والتوثيق، بكافة الوزارات والجهات بضرورة التعاون للقيام بالأدوار المناطة بها، وإدخال التقنية في العمل الإداري والفني ومواكبة التطور في هذا المجال.

وفي أغسطس، أعلنت وزارة الداخلية إطلاق المراحل التجريبية لخدمة تطبيق شهادة الحالة الجنائية من خلال أجهزة الهواتف المحمولة. وقالت الوزارة إن التطبيق «يأتي ضمن الخدمات التي يعتزم مركز المعلومات والتوثيق إطلاقها لتسهيل الإجراءات والخدمات المقدمة من قبل وزارة الداخلية للمواطنين والارتقاء بمستوى الأداء بالوزارة تقنيًا وخدميًا».

صورة تذكارية للدبيبة ومازن مع المشاركين في الورشة.