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ضبط شخصين يبيعان أدوية غسيل كلى مسروقة من مستشفى طرابلس الطبي

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 29 يونيو 2022, 10:45 صباحا
ضبط شخصين يبيعان أدوية غسيل كلى مسروقة من مستشفى طرابلس الطبي
المتهمان ببيع أدوية مسروقة من مستشفى طرابلس الطبي، 28 يونيو 2022، (الداخلية)
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ضبط أعضاء وحدة التحري والقبض بفرع الإدارة العامة للدعم المركزي طرابلس، شخصين يبيعان أدوية خاصة بغسيل الكلى، سُرقت من داخل مستشفى طرابلس الطبي.

وتعود بداية الواقعة إلى تلقي الوحدة معلومات حول سرقة تلك الأدوية، وبيعها خارج المستشفى، حسب بيان وزارة الداخلية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الثلاثاء.

وأوقف أعضاء التحري المتهمين، وعُثر بحوزتهما على ثمانية صناديق بها مشغلات خاصة بغسيل الكلى، و«فلترين» يستخدمان في عمليات الغسيل.

وأشار البيان إلى اتخاذ رجال الأمن الإجراءات القانونية اللازمة معهما، ثم أحيلا إلى مكتب النائب العام.

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