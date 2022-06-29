«ليبيا للجميع»: ندعم أي توافق لحل الأزمة.. ونرفض التواجد العسكري الأجنبي بكل أشكاله

القاهرة - بوابة الوسط: خديجة العمامي

أعلن حزب «ليبيا للجميع» دعمه لـ«أي توافق بين الأطراف الليبية يفضي إلى حل الأزمة والانسداد السياسي، ويحقق السلام والاستقرار والمصالحة الوطنية الشاملة وفق دستور الاستقلال غير المعدل».

جاء ذلك في بيان، تعليقًا على اجتماعات رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري في جنيف، والتي انطلقت أمس الثلاثاء وتستمر اليوم الأربعاء.

كما طالب بـ«المحافظة على السيادة الوطنية، ومنع أي مساس بالإقليم الليبي وحدوده الدولية، والعمل على إخلائه من التواجد العسكري الأجنبي بكافة صوره وأشكاله».

حزب «ليبيا للجميع» يجدد دعوته إلى العودة للدستور العام 1951

وأكد الحزب رفضه «أي إملاءات أو ضغوط أو تدخلات خارجية على قرار المجتمعين في مدينة جنيف، وإتاحة الفرصة للشعب الليبي للمضي قدمًا في تقرير مصيره وفقًا للقوانين والاتفاقات والأعراف الدولية».

كما جدد دعوته إلى «الرجوع لدستور الآباء المؤسسين غير المعدل لسنة 1951، الذي وافق عليه 13 عضوًا من أعضاء لجنة المسار الدستوري بتاريخ 20 يونيو العام 2022 بمدينة القاهرة»، معربًا عن «رفضه أي إشارة حول إصدار الأجسام منتهية الولاية والشرعية مراسيم أو قوانين بشأن المرحلة المقبلة، باعتبار أن مجلس النواب هـو الجسم الشرعي الوحيد المخول له إصدارالقوانين الانتخابية والتعديلات الدستورية».

الحزب يؤكد تأييده خارطة طريق مجلس النواب

كما أشار الحزب إلى تأييده «التعديل الدستوري الثاني عشر الذي أقره مجلس النواب، ونتج عنه تشكيل الحكومة وخارطة الطريق التي تقود إلى انتخابات تشريعية ورئاسية مباشرة ومتزامنة، والتأكيد على انتهاء خارطة الطريق التي حددها ملتقى الحوار السياسي الليبي بتاريخ 22 يونيو العام 2022، والذي بموجبه تنتهي شرعية كل الاجسام التي انبثقت عنها».

- شاهد في «وسط الخبر»: مؤتمر صحفي لتوقيع التوافقات الدستورية بين عقيلة والمشري بجنيف الإربعاء

- في افتتاح اجتماع جنيف.. عقيلة يتمنى صياغة قوانين انتخابية قابلة للتطبيق ويدعو إلى استمرار الحوار

- حض «النواب» و«الدولة» على تقديم تنازلات.. المشري من جنيف: لا مكان للفشل

- المنفي: اجتماع جنيف هو «الفيصل».. وإذا فشل سيستخدم «الرئاسي» سلطاته السيادية

وتأسس حزب«ليبيا للجميع» في أبريل العام 2021 بمدينة بنغازي، ويضم شريحة من المواطنين والمثقفين والنشطاء والوزراء السابقين، منهم وزير الداخلية الأسبق، عاشور شوايل، وعضوا المجلس الانتقالي فتحي البعجة وسلوى الدغيلي.

عقيلة يتحدث عن قوانين الانتخابات والدستور

وخلال كلمته في انطلاق اجتماعات جنيف، أعرب عقيلة عن تمنيه أن تتمكن اللجنة المكلفة بوضع قاعدة دستورية من التوصل وصياغة قوانين انتخابية «قابلة للتطبيق»، مؤكدًا حرصه أن «يختار الشعب الليبي حكامه دون تدخل أجنبي بانتخابات نزيهة وشفافة، والخروج من المرحلة الانتقالية حتى لا يكون هناك فراغ تستغله التنظيمات الإرهابية».

واعتبر أن لقاءه مع المشري «فرصة للوصول إلى تقريب وجهات النظر بين أعضاء اللجنة المكلفة بوضع قاعدة دستورية»، متمنيًا «الوصول إلى دستور تكون له الكلمة العليا، وتلتزم السلطات بأحكامه، ويكفل الحرية والديمقراطية، وإقامة العدالة الاجتماعية، والحفاظ على الطابع المدني للدولة، والوحدة الوطنية بين الليبيين».

المشري يدعو إلى عدة شروط لضمان شفافية الانتخابات

من جانبه، تحدث المشري عن موقف مجلس الدولة، قائلا إنه يهدف إلى «إجراء انتخابات على أسس دستورية وقانونية توافقية»، موضحًا أن العملية الانتخابية تتطلب «عدة شروط حتى تكون شفافة وواضحة»، كما تستدعي «عمل المفوضية الوطينة العليا للانتخابات بشكل مهني، بعيدًا عن التدخلات السياسية».

وأوضح المشري أن الوثيقة الدستورية التي من المفترض أن تحدد الاجتماعات الجارية ملامحها النهائية تأتي أهميتها من كونها «الخطوة الأولى والرئيسية لإجراء انتخابات شفافة ومقبولة، وتحديد مواعيد دقيقة لها».