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أحوال الطقس اليوم: استمرار موجة الحر في مناطق الغرب

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 29 يونيو 2022, 09:14 صباحا
أحوال الطقس اليوم: استمرار موجة الحر في مناطق الغرب
أجواء حارة، (تعبيرية: بوابة الوسط)
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توقّع المركز الوطني للأرصاد الجوية بقاء درجات الحرارة مرتفعة على معظم المناطق الغربية.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز، اليوم الأربعاء، تراوح درجات الحرارة القصوى بين 39 و41 درجة مئوية في جميع المناطق.

رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة
السماء صافية بوجه عام، مع احتمال ظهور ضباب في الصباح الباكر على بعض المناطق من رأس اجدير إلى طرابلس، والرياح جنوبية شرقية، سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة، تتحول بعد الظهر إلى شمالية شرقية على معظم مناطق الساحل، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 35 و40 درجة مئوية على المناطق الساحلية، وبين 41 و45 درجة مئوية على الدواخل.

الخليج - سهل بنغازي حتى أمساعد - مرادة
السماء صافية إلى ظهور بعض السحب المتفرقة على أقصى الساحل الشرقي، والرياح شمالية إلى شمالية غربية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 29 و34 درجة مئوية، وبين 36 و40 درجة مئوية على الخليج والدواخل.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة
السماء صافية إلى ظهور بعض السحب، والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 41 و46 درجة مئوية.

الواحات - السرير- تازربو - الكفرة
السماء صافية، والرياح شمالية إلى شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 38 و41 درجة مئوية.

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