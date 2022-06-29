إعدام شحنة من الأقراص المخدرة في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط

أعدمت مديرية أمن منفذ ميناء طرابلس البحري شحنة من الأقراص المخدرة نوع «لاريكا»، بناء على تعليمات النائب العام المستشار الصديق الصور، وبعد استيفاء الإجراءات القانونية.

وجاء ذلك بالتنسيق بين المديرية، وإدارة الميناء ونيابة مكافحة جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية، وقسم مكافحة التهريب والمخدرات في طرابلس، حسب بيان وزارة الداخلية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أمس الثلاثاء.

وأشار البيان إلى أن الشحنة كانت قادمة من منفذ ميناء بنغازي البحري، قاصدة ميناء الخمس البحري، ثم وُجهت السفينة إلى ميناء طرابلس بعد توفر معلومات من أعضاء مكتب مكافحة المخدرات والتهريب فرع طرابلس عن طبيعة الشحنة.