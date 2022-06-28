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الكوني: الحراك الداعم للانتخابات قادر على «انتزاع المبادرة» وتحديد موعد الاستحقاق

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 28 يونيو 2022, 09:43 مساء
الكوني: الحراك الداعم للانتخابات قادر على «انتزاع المبادرة» وتحديد موعد الاستحقاق
الكوني يتحدث خلال مؤتمر إطلاق الرؤية الاستراتيجية لمشروع المصالحة الوطنية، 23 يونيو 2022. (المجلس الرئاسي)
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أكد النائب بالمجلس الرئاسي، موسى الكوني، أن من شأن أي حراك شعبي وسياسي يدفع في اتجاه الاستحقاق الانتخابي، انتزاع المبادرة وتحديد موعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، مشددًا على اهتمام المجلس بكافة المبادرات الداعية لسرعة إنجاز الاستحقاق الانتخابي، و«انتزاع الحق في تقرير ساعة تنظيم هذا الاستحقاق»، وتحقيق منجز تاريخي عجزت عنه المشاورات والمؤتمرات على اختلافها .

جاء ذلك خلال لقاء الكوني، الإثنين، بوفدي تكتل مترشحي الجنوب للانتخابات التشريعية، ومجلس الداعمين للانتخابات، الذي يضم عددًا من المترشحين للانتخابات الرئاسية والتشريعية وبعض رؤساء الأحزاب، كل على حدة، بمقر المجلس في طرابلس، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الليبية «وال».

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وشدد الكوني على تأييده ودعمه كل حراك شعبي وسياسي يدفع في اتجاه الاستحقاق الانتخابي، الذي يمكن الليبيين من انتخاب أعضاء البرلمان، ورئيس للدولة، عبر صناديق الاقتراع، وبالتالي الخروج من الأزمات السياسية والأمنية المتتالية بسبب الصراعات على السلطة.

إخراج ليبيا من أزمتها، عبر الاحتكام إلى ما يقرره الشعب
ولفت إلى أن الشعب الليبي في انتظار التزام الرئاسي بهذا الاستحقاق، والذي بدوره لن يبخل بدعم كافة الجهود المطالبة بضرورة وبسرعة التوجه لصناديق الاقتراع، والسماح للشعب باختيار ممثليه في البرلمان ورئيس الدولة، مشددًا على أن الحل الذي من شأنه أن يخرج ليبيا من أزمتها، هو الاحتكام إلى ما يقرره الشعب عبر هذه العملية الانتخابية.

وبحسب الوكالة، أظهرت الحوارات خلال اللقاءين رغبة المجتمعين في توحيد العمل لـ«بعث حراك سياسي، يدفع باتجاه الإسراع بتحديد موعد عاجل للانتخاب، والاستجابة لانتظارات الشعب في حسم ما يدور من خلافات عبر صناديق الاقتراع».

من جانب آخر، تطرق أعضاء تكتل مترشحي الجنوب خلال لقائهم مع الكوني إلي إشكاليات المنطقة الجنوبية، والحاجة لأن تلتفت الدولة لمعالجة الأوضاع الصعبة التي يعاني منها الجنوب الليبي، وإعطاء شباب الجنوب الفرصة في المشاركة في بناء الوطن.

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