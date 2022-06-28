التومي يؤكد لشكشك التزام وزارة الحكم المحلي بدعم ملف الإصحاح البيئي

القاهرة - بوابة الوسط

أكد وزير الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية، بدرالدين التومي، خلال اجتماعه اليوم الثلاثاء، مع رئيس ديوان المحاسبة، خالد شكشك على التزام الوزارة بكافة البرامج التي تدعم ملف الإصحاح البيئي، وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، بحسب ما نشره ديوان المحاسبة عبر صفحته على «فيسبوك».

وقال ديوان المحاسبة إن لقاء شكشك والتومي الذي عُقِد بمقره في العاصمة طرابلس بحضور الإدارة المختصة في الديوان جرى خلاله مناقشة مجموعة من الملفات ذات العلاقة بعمل وزارة الحكم المحلي، مع التركيز على ملف الإصحاح البيئي على وجه الخصوص.

شكشك يحث وزارة الحكم المحلي على تطوير بنية الإصحاح البيئي

وأكد شكشك خلال الاجتماع أن اللقاء «يأتي من منطلق الحرص على إحداث الأثر الإيجابي من خلال نجاح عمل الوزارة في برامجها التي تمس بصورة مباشرة صحة المواطن ومعيشته اليومية»، مشددًا على أن «ذلك لن يتأتى إلا من خلال معالجة كافة المختنقات والعمل على تمكين أجهزة وإدارات الوزارة من تحسين أدائها».

- رصد عدد من المخالفات في أول أيام حملة الإصحاح البيئي ببلدية الخمس

- الدبيبة يشارك في إطلاق «الحملة الوطنية للإصحاح البيئي»

- وزير الحكم المحلي يوقف مدير مكتب الحرس البلدي بالخمس عن العمل ويحيله للتحقيق

وحث رئيس ديوان المحاسبة وزارة الحكم المحلي «على ضرورة الاستفادة من الخبرات والتجارب الناجحة لتطوير البنية الأساسية للإصحاح البيئي» وفق الديوان.

التومي: ديوان المحاسبة بيت خبرة ومرجعية فنية تخدم كافة المؤسسات

من جانبه، أكد التومي التزام وازرة الحكم المحلي بكافة البرامج التي تدعم ملف الإصحاح البيئي في ليبيا وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، مؤكدًا «أن التعاون الإيجابي مستمر ومتواصل مع ديوان المحاسبة كبيت خبرة ومرجعية فنية تخدم كافة المؤسسات، بما يؤدي إلى نجاح الوزارة في عملها والوصول إلى مرحلة الرقابة المانعة للحيلولة دون حدوث أي ظواهر سلبية من شأنها المساس بصحة الإنسان أو حدوث خلل في التوازن البيئي».

شكشك والتومي ناقشا العديد من الملفات الخاصة بوزارة الحكم المحلي خلال لقائهما، الثلاثاء 28 يونيو 2022. (ديوان المحاسبة)