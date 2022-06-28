القطراني وحومة يناقشان مستجدات وتطورات الوضعين السياسي والأمني

القاهرة - بوابة الوسط

ناقش نائب رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب، علي القطراني، مع وزير الدفاع أحميد حومة، «آخر مستجدات وتطورات الوضعين السياسي والأمني»، بالإضافة إلى «بعض الملفات التي توليها الحكومة اهتمامًا خاصًا»، وفق ما نشره المكتب الإعلامي للحكومة.

وأضاف المكتب الإعلامي أن لقاء القطراني وحومة الذي عُقِد بديوان مجلس الوزراء في مدينة بنغازي اليوم الثلاثاء، بحضور عضو مجلس النواب عن الجنوب، المهدي الأعور جرى خلاله الاطلاع على الأوضاع الأمنية والمعيشية في كافة مدن ومناطق الجنوب الليبي.

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وهذا هو الظهور الأول لحومة منذ أكثر من شهرين، حيث كان آخر ظهور له خلال لقائه مع رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح في القبة يوم 11 أبريل الماضي، والذي جرى خلاله بحث مستجدات الأوضاع في أنحاء البلاد على كافة الأصعدة.

لقاء القطراني وحومة بديوان مجلس الوزراء في بنغازي. الثلاثاء 28 يونيو 2022. (مكتب الإعلام والتواصل بديوان مجلس الوزراء في بنغازي)