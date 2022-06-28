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وفد مجلس النواب يشارك في انتخاب مكتب البرلمان الأفريقي الجديد

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 28 يونيو 2022, 06:16 مساء
وفد مجلس النواب يشارك في انتخاب مكتب البرلمان الأفريقي الجديد
وفد مجلس النواب المشارك في الدورة العادية الرابعة للبرلمان الأفريقي بمدينة ميدراند بجنوب أفريقيا. (مجلس النواب)
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يشارك وفد مجلس النواب هذه الأيام في أعمال الدورة العادية الرابعة للبرلمان الأفريقي التي تنعقد في مدينة ميدراند بجنوب أفريقيا، والتي ستشهد انتخاب مكتب البرلمان الأفريقي الجديد، بحسب الناطق باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق.

ويضم الوفد الليبي المشارك في أعمال الدورة العادية الرابعة للبرلمان الأفريقي أعضاء مجلس النواب: يوسف الفاخري وصالح قلمة وسالم قنان وعبدالقادر حسن وأسماء الخوجة.

وقال بليحق عبر صفحته على «فيسبوك» إن عضوة مجلس النواب أسماء الخوجة أدت اليمين القانونية ممثلةً لمجلس النواب الليبي في البرلمان الأفريقي.

- المنفي يطالب بانتخابات هيئة مكتب جديدة للبرلمان الأفريقي قبل يوليو
- نواب ليبيون في أديس أبابا للتشاور حول انتخابات رئاسة البرلمان الأفريقي

وسبق للوفد الليبي المشاركة في اجتماع تشاوري للمجموعة الإقليمية لشمال أفريقيا بشأن انتخابات هيئة رئاسة البرلمان الأفريقي التي كانت مقررة في شهر مايو الماضي، وفق تصريح لسابق أدلى به بليحق يوم 25 فبراير.

ليبيا تطالب بانتخابات هيئة مكتب جديدة للبرلمان الأفريقي قبل يوليو 
وطالب رئيس المجلس الرئاسي النائب الثاني لرئيس الاتحاد الأفريقي، محمد المنفي، بضرورة إجراء انتخابات لهيئة مكتب جديدة للبرلمان الأفريقي قبل دورة المجلس التنفيذي المقبلة في يوليو المقبل، مؤكدًا أهمية التناوب الجغرافي بين أقاليم القارة «بما يمكِّن وبشكل عادل ومنصف كافة الأقاليم من تولي رئاسة أجهزة صنع السياسة، ومشاركة خبراتها، بما يسهم في تعزيز أواصر التكامل القاري».

وقال المنفي في كلمته خلال اجتماع هيئة مكتب رئاسة الاتحاد الأفريقي، في 10 مايو الماضي، إن البرلمان الأفريقي «من المؤسسات التي يُعوَّل عليها كثيرًا» في مؤسسات الاتحاد، مشددًا على أهمية أن يكون للبرلمان الأفريقي «دور في تنفيذ سياسات وأهداف الاتحاد الأفريقي، من خلال التنسيق والتكامل مع باقي أجهزة الاتحاد»، مشيرًا إلى التحديات التي تواجهه خاصة انتخاب هيئة مكتب جديدة.

وفد مجلس النواب المشارك في الدورة العادية الرابعة للبرلمان الأفريقي بمدينة ميدراند بجنوب أفريقيا. (مجلس النواب)
وفد مجلس النواب المشارك في الدورة العادية الرابعة للبرلمان الأفريقي بمدينة ميدراند بجنوب أفريقيا. (مجلس النواب)
وفد مجلس النواب المشارك في الدورة العادية الرابعة للبرلمان الأفريقي بمدينة ميدراند بجنوب أفريقيا. (مجلس النواب)
وفد مجلس النواب المشارك في الدورة العادية الرابعة للبرلمان الأفريقي بمدينة ميدراند بجنوب أفريقيا. (مجلس النواب)
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