اتفاق على إصدار تفويض نصف سنوي لخطة تطوير مؤسسة النفط

القاهرة - بوابة الوسط

خلُص اجتماع حكومي عُقد بديوان مجلس الوزراء في طرابلس، اليوم الثلاثاء، إلى الاتفاق على إصدار تفويض نصف سنوي للخطة التطويرية للمؤسسة الوطنية للنفط، خلال الأسبوع المقبل.

وشارك في الاجتماع رئيس اللجنة المالية لمجلس النواب، عمر تنتوش، واللجنة المشكلة بقرار مجلس الوزراء رقم «154» لسنة 2021، بشأن متابعة الميزانية الاستثنائية للمؤسسة الوطنية للنفط، والمصروفات الفعلية للمؤسسة، ومعالجة الأوضاع المالية للعاملين، وتسوية الالتزامات القائمة عليها، وتنفيذ الخطة التطويرية، وفق بيان صادر عن إدارة الإعلام والاتصال الحكومي.

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الاجتماع الرابع للجنة متابعة الميزانية الاستثنائية لمؤسسة النفط

وفي 7 يونيو، عقدت اللجنة المشكلة من حكومة الوحدة الوطنية الموقتة لمتابعة الميزانية الاستثنائية للمؤسسة الوطنية للنفط، اجتماعها الرابع بحضور تنتوش؛ حيث عرض وزير التخطيط المكلف، محمد يوسف الزيداني، الإجراءات المتخذة من الوزارة وفق نتائج الاجتماع الثالث للجنة، حسب بيان للحكومة في موقع «فيسبوك».

واتفق الحاضرون على «استمرار لجنة المتابعة في أداء مهامها بالتنسيق مع اللجنة المالية بمجلس النواب؛ للوصول إلى معدلات إنتاج النفط المستهدفة وفق خطة الحكومة»، وفق البيان. وحضر الاجتماع وزراء المالية والنفط والغاز والدولة لشؤون مجلس الوزراء، وممثلون عن مصرف ليبيا المركزي وديوان المحاسبة، والمؤسسة الوطنية للنفط.

اعتماد ترتيبات مالية طارئة لمؤسسة النفط بقيمة 37.6 مليار دينار

وفي أبريل، أعلن وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عادل جمعة، اعتماد ترتيبات مالية طارئة للمؤسسة الوطنية للنفط للعام 2022 بقيمة 37 مليارا و640 مليونا و145 ألف دينار.

وقال جمعة، خلال كلمة بمراسم إطلاق الخطة إن اللجنة المشكلة من رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم «154» لسنة 2022 توصلت إلى اعتماد ترتيبات مالية طارئة للمؤسسة الوطنية للنفط توزعت على النحو التالي:

- مصروفات الباب: 3 مليارات و5 ملايين و349 ألف دينار.

- النفقات التشغيلية (الباب الثاني): 7 مليارات و915 مليونًا و839 ألف دينار.

- نفقات الخطة التطويرية والتنموية: 16 مليارًا و915 مليونًا و707 آلاف دينار.

اجتماع تنتوش مع لجنة متابعة الميزانية الاستثنائية لمؤسسة النفط، 28 يونيو 2022. (إدارة الإعلام والاتصال الحكومي)

اجتماع تنتوش مع لجنة متابعة الميزانية الاستثنائية لمؤسسة النفط، 28 يونيو 2022. (إدارة الإعلام والاتصال الحكومي)